Monclova: Extrabajadores de AHMSA no descartan trasladar sus protestas a la Ciudad de México si no se concreta la subasta de forma favorable

MONCLOVA, COAH.- Extrabajadores de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) podrían trasladar sus protestas hasta la Ciudad de México si el proceso de venta de la siderúrgica no avanza favorablemente. Julián Torres Ávalos, líder del Grupo de Defensa Laboral de Extrabajadores de AHMSA, advirtió que los obreros se mantienen atentos al cumplimiento de los requisitos establecidos para concretar la operación y no descartan movilizarse si surgen nuevos obstáculos.

Esto, después de que tras la subasta del pasado viernes surgiera información en torno a la postura presentada por Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, S.A. de C.V., encabezada por Arturo Domínguez, para adquirir AHMSA y Minosa. La postura fue de mil 400 millones de dólares sin embargo, quedó pendiente acreditar documentalmente la solvencia y disponibilidad inmediata del recurso ofrecido, así como el depósito de la garantía de seriedad que oscila en los 56 millones de dólares. El proceso contempla un plazo de 10 días hábiles para cumplir con estos requisitos y demostrar además la experiencia y capacidad técnica y operativa necesarias en los sectores siderúrgico y minero.

Al finalizar la reunión de los exobreros cada miércoles en Monclova, Torres Ávalos señaló que esperan que el procedimiento avance conforme a la ley y que no sea necesario recurrir nuevamente a movilizaciones, aunque dejó claro que los extrabajadores están preparados para actuar si se presentan movimientos que pongan en riesgo el avance del proceso. “Esperemos no llegar a eso, pero sí tenemos que hacer alguna acción en caso de movimientos grandes en Ciudad de México”, expresó. El representante laboral agregó que las autoridades del Trabajo también tienen un papel importante en este proceso y podrían ejercer presión para que se avance hacia una solución. Mientras tanto, continúan abiertas tres alternativas para la venta de AHMSA y Minosa: la postura presentada durante la subasta, la participación de alguno de los demás postores precalificados y la propuesta de consorcio presentada por acreedores garantizados.

Temas

trabajadores subastas QUIEBRA

Localizaciones

Coahuila Monclova

Organizaciones

AHMSA

