AHMSA recibe a posibles compradores y reactiva expectativas de rescate
La siderúrgica permitió el ingreso de un grupo que busca adquirir la empresa mediante una compra directa
MONCLOVA, COAH.- La siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA) vivió este martes uno de los movimientos más significativos desde que la planta quedó prácticamente paralizada: la liberación del acceso por Puerta Uno para permitir la entrada de un grupo de inversionistas interesados en adquirir la compañía de manera directa.
Sin los bloqueos que por meses mantuvieron cerrado el paso, el grupo ingresó poco antes de las nueve de la mañana y realizó un recorrido detallado por las instalaciones.
Tras una pausa cerca del mediodía, regresaron para continuar con la inspección técnica, lo que alimentó expectativas sobre la concreción de un acuerdo que permita rescatar a la siderúrgica más importante del norte de México.
Aunque no se han revelado detalles sobre el perfil de los inversionistas ni sobre el estado real de las negociaciones, trabajadores y excolaboradores interpretan esta visita como la señal más clara de que las pláticas se encuentran activas y avanzan hacia una posible operación de compra.
Ervey Valenzuela, representante de uno de los grupos disidentes, confirmó que el acceso fue liberado sin incidentes y que se facilitó el ingreso del grupo visitante.
Aseguró que el personal observa el proceso con prudencia, pero con la esperanza de que cualquier transacción incluya, como primer punto, la liquidación de los adeudos que desde hace años mantienen en incertidumbre a miles de familias monclovenses.
El ingreso de inversionistas marca un momento decisivo: después de meses de estancamiento, AHMSA vuelve a convertirse en escenario de posibles soluciones para un conflicto que ha dejado impacto económico, social y laboral en toda la región Centro de Coahuila.