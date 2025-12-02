AHMSA recibe a posibles compradores y reactiva expectativas de rescate

MONCLOVA, COAH.- La siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA) vivió este martes uno de los movimientos más significativos desde que la planta quedó prácticamente paralizada: la liberación del acceso por Puerta Uno para permitir la entrada de un grupo de inversionistas interesados en adquirir la compañía de manera directa.

Sin los bloqueos que por meses mantuvieron cerrado el paso, el grupo ingresó poco antes de las nueve de la mañana y realizó un recorrido detallado por las instalaciones.

Tras una pausa cerca del mediodía, regresaron para continuar con la inspección técnica, lo que alimentó expectativas sobre la concreción de un acuerdo que permita rescatar a la siderúrgica más importante del norte de México.