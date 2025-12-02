AHMSA recibe a posibles compradores y reactiva expectativas de rescate

Monclova
/ 2 diciembre 2025
    AHMSA recibe a posibles compradores y reactiva expectativas de rescate
    Puerta Uno de AHMSA fue liberada para permitir la entrada del grupo inversionista. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La siderúrgica permitió el ingreso de un grupo que busca adquirir la empresa mediante una compra directa

MONCLOVA, COAH.- La siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA) vivió este martes uno de los movimientos más significativos desde que la planta quedó prácticamente paralizada: la liberación del acceso por Puerta Uno para permitir la entrada de un grupo de inversionistas interesados en adquirir la compañía de manera directa.

Sin los bloqueos que por meses mantuvieron cerrado el paso, el grupo ingresó poco antes de las nueve de la mañana y realizó un recorrido detallado por las instalaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: Más de media tonelada de droga fue decomisada gracias a reportes ciudadanos

Tras una pausa cerca del mediodía, regresaron para continuar con la inspección técnica, lo que alimentó expectativas sobre la concreción de un acuerdo que permita rescatar a la siderúrgica más importante del norte de México.

$!El ingreso del grupo fue confirmado por líderes laborales que han seguido el conflicto.
El ingreso del grupo fue confirmado por líderes laborales que han seguido el conflicto. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Aunque no se han revelado detalles sobre el perfil de los inversionistas ni sobre el estado real de las negociaciones, trabajadores y excolaboradores interpretan esta visita como la señal más clara de que las pláticas se encuentran activas y avanzan hacia una posible operación de compra.

Ervey Valenzuela, representante de uno de los grupos disidentes, confirmó que el acceso fue liberado sin incidentes y que se facilitó el ingreso del grupo visitante.

Aseguró que el personal observa el proceso con prudencia, pero con la esperanza de que cualquier transacción incluya, como primer punto, la liquidación de los adeudos que desde hace años mantienen en incertidumbre a miles de familias monclovenses.

TE PUEDE INTERESAR: Hay estabilidad laboral y crecimiento del empleo en La Laguna durante el Tercer Trimestre de 2025: INEGI

El ingreso de inversionistas marca un momento decisivo: después de meses de estancamiento, AHMSA vuelve a convertirse en escenario de posibles soluciones para un conflicto que ha dejado impacto económico, social y laboral en toda la región Centro de Coahuila.

Temas


Empresas
inversiones

Localizaciones


Monclova

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Solo el 5% del territorio nacional ha sido explorado, limitando el aprovechamiento de recursos.

Coahuila, entre los estados mineros que podrían verse afectados con recortes de concesiones
true

No atan ni desatan
true

Es AMLO un gran embaucador
Esta situación ha llevado a personas a sentirse engañadas después de solicitar y pagar por servicios que creyeron legítimos.

Alertan por actos religiosos sin validez de la Diócesis de Torreón
Grandeza

Grandeza
Una mujer intervino para separar a las jóvenes en medio del enfrentamiento registrado antes de las 07:20 horas.

Saltillo: difunden en Facebook agresión entre alumnas de secundaria en parada de autobuses
true

Se puede decir... Que le dieron en su pata de ‘palo’
true

Coahuila: debemos cuidar las ventajas competitivas