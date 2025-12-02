Monclova: Más de media tonelada de droga fue decomisada gracias a reportes ciudadanos

Monclova
/ 2 diciembre 2025
    Monclova: Más de media tonelada de droga fue decomisada gracias a reportes ciudadanos
    El fiscal general, Federico Fernández Montañez, destacó que la participación ciudadana ha sido clave en los operativos. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Los operativos han derivado en 160 detenidos y el aseguramiento de seis mil cartuchos en distintos municipios

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) ha asegurado más de 550 kilogramos de droga en distintos cateos realizados en todas las regiones de la entidad, como resultado de denuncias ciudadanas que, según las autoridades, han fortalecido la estrategia de seguridad.

El fiscal general, Federico Fernández Montañez, informó que estos operativos —coordinados con el Poder Judicial— han derivado también en la detención de 160 personas y en el aseguramiento de seis mil cartuchos, lo que confirma, dijo, la efectividad de la colaboración entre la población y las instituciones.

“Es una estrategia que antes no existía. Con estos reportes incrementamos la confianza de la ciudadanía”, señaló, al destacar que la FGE ha recibido mil 700 reportes que han permitido realizar cateos domiciliarios en prácticamente todos los municipios del estado, cada uno con características y contextos distintos.

Fernández Montañez añadió que, pese a los avances, la labor no se detiene: “En seguridad tenemos muy buenos números, pero no se baja la guardia ni tantito, ni un solo día”.

Las declaraciones del Fiscal se dieron en el marco de la entrega de nuevas unidades para la Policía Municipal de Monclova y el Grupo Reacción Centro.

El equipamiento incluye una unidad táctica Black Mamba, dos vehículos con cabina de control, cámaras de largo alcance y drones, herramientas que reforzarán la vigilancia y la capacidad operativa en la región centro de Coahuila.

Temas


Decomisos
Denuncias
Drogas

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

