Monclova: Más de media tonelada de droga fue decomisada gracias a reportes ciudadanos

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) ha asegurado más de 550 kilogramos de droga en distintos cateos realizados en todas las regiones de la entidad, como resultado de denuncias ciudadanas que, según las autoridades, han fortalecido la estrategia de seguridad.

El fiscal general, Federico Fernández Montañez, informó que estos operativos —coordinados con el Poder Judicial— han derivado también en la detención de 160 personas y en el aseguramiento de seis mil cartuchos, lo que confirma, dijo, la efectividad de la colaboración entre la población y las instituciones.

“Es una estrategia que antes no existía. Con estos reportes incrementamos la confianza de la ciudadanía”, señaló, al destacar que la FGE ha recibido mil 700 reportes que han permitido realizar cateos domiciliarios en prácticamente todos los municipios del estado, cada uno con características y contextos distintos.

Fernández Montañez añadió que, pese a los avances, la labor no se detiene: “En seguridad tenemos muy buenos números, pero no se baja la guardia ni tantito, ni un solo día”.

Las declaraciones del Fiscal se dieron en el marco de la entrega de nuevas unidades para la Policía Municipal de Monclova y el Grupo Reacción Centro.

El equipamiento incluye una unidad táctica Black Mamba, dos vehículos con cabina de control, cámaras de largo alcance y drones, herramientas que reforzarán la vigilancia y la capacidad operativa en la región centro de Coahuila.