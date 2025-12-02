Hay estabilidad laboral y crecimiento del empleo en La Laguna durante el Tercer Trimestre de 2025: INEGI

TORREÓN, COAH.- La Zona Metropolitana de La Laguna (ZML) concluyó el tercer trimestre de 2025 mostrando estabilidad en sus indicadores laborales y una leve alza en la generación de empleo, de acuerdo con el análisis realizado por el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI Laguna) a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo capacita a 136 vecinos para resolver conflictos y fortalecer la seguridad ciudadana

La población total de la ZML asciende a 1,268,299 habitantes, de los cuales 625,842 conforman la Población Económicamente Activa (PEA). De este grupo, 609,312 personas se encuentran empleadas y 16,530 están desocupadas, lo que representa una tasa de desempleo de 2.6%, cifra inferior a la reportada en el trimestre anterior.

En comparación con el segundo trimestre del año, la PEA creció en 8,190 personas, impulsada principalmente por el aumento de la población ocupada, que sumó 9,049 nuevos trabajadores. Por otro lado, la cantidad de personas desocupadas disminuyó en 859 casos.

Del total de trabajadores ocupados, el 64.6% desempeña sus labores en empleos formales, mientras que el 35.4% permanece en la informalidad, proporción que se mantiene similar al trimestre previo.

Las actividades económicas que concentran la mayor cantidad de empleos son: industria manufacturera, comercio, servicios diversos y sociales, así como servicios profesionales.

Según el CCI, el 47.7% de los trabajadores labora entre 40 y 48 horas a la semana, mientras que un 13.4% trabaja entre 49 y 56 horas, reflejando una carga laboral significativa, especialmente en los sectores de manufactura, comercio y servicios.

En términos de ingresos, se observa una marcada concentración en los rangos más bajos: el 45.6% de los empleados percibe entre uno y dos salarios mínimos, mientras que el 28.9% recibe hasta un salario mínimo.

Esto implica que ocho de cada diez trabajadores en La Laguna obtienen ingresos mensuales que oscilan entre $8,364 y $16,728, conforme a los parámetros salariales vigentes.

Únicamente el 1.5% gana más de cinco salarios mínimos, en tanto que el 10.4% no especificó su nivel de ingreso.

La tasa de subocupación —referente a trabajadores que requieren laborar más horas— cerró en 5.1%, es decir, 31,398 personas, lo que representa un ligero aumento respecto al trimestre anterior.

Por otro lado, las condiciones críticas de ocupación, que implican empleos con salarios muy bajos o jornadas excesivas, afectaron a 170,790 trabajadores, manteniéndose en alrededor del 28% de la población ocupada.

Entre los 16,530 desempleados, los motivos más frecuentes fueron la renuncia o salida voluntaria del empleo (7,522 personas), la pérdida o término de contrato (5,500 personas) y la falta de experiencia (2,547 personas).

Respecto a la duración del desempleo, 8,979 personas llevaban menos de un mes en búsqueda de trabajo, mientras que apenas 393 reportaron más de un año sin encontrar empleo.