AHMSA: Renuncia Ancira a su liquidación... pero va por cobrar facturas pendientes

Monclova
/ 9 octubre 2025
    AHMSA: Renuncia Ancira a su liquidación... pero va por cobrar facturas pendientes
    El empresario confirmó ante la justicia que él no busca obtener su liquidación ante el cierre de la compañía. Foto: Especial

Jueza confirma que el empresario desiste de cobrar más de 300 millones de pesos, pero va por facturas pendientes de Minosa

MONCLOVA.- En un nuevo giro dentro del proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA), el empresario Alonso Ancira Elizondo, expresidente del Consejo de Administración, renunció a cobrar su liquidación laboral, valuada en más de 300 millones de pesos, aunque mantendrá su estrategia legal para recuperar el pago de facturas pendientes vinculadas con su empresa Minera del Norte (Minosa).

La decisión fue confirmada por la jueza Ruth Haggi García Huerta, titular del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Concursos Mercantiles. La magistrada precisó que el desistimiento “aplica únicamente a la liquidación, mas no de la acción que tiene su representada en contra de los cedentes de los derechos adquiridos en la cesión de facturas”.

La renuncia de Ancira quedó asentada en el expediente 77/2022 del concurso mercantil de Minosa. Con este movimiento, el empresario busca separar su reclamación laboral de los adeudos comerciales, quedando fuera del listado de créditos laborales presentado por el síndico Víctor Manuel Aguilera, que supera los 15 mil 900 millones de pesos e involucra a 9 mil 855 trabajadores, accionistas y directivos de la acerera monclovense.

$!Los trabajadores están a la espera de la venta de la siderúrgica para acceder a los adeudos que tienen con ellos.
Los trabajadores están a la espera de la venta de la siderúrgica para acceder a los adeudos que tienen con ellos. Foto: Especial

La liquidación de 305 millones de pesos que reclamaba Ancira era una de las más elevadas en el registro, solo superada por otros accionistas como Xavier Autrey Maza. Su renuncia libera parcialmente recursos dentro del proceso, aunque no implica un impacto determinante frente al pasivo laboral acumulado por la compañía.

En paralelo, la jueza Haggi García Huerta rechazó la solicitud de la empresa Maquinaria Diésel (Madisa) para remover al síndico Aguilera, al determinar que el planteamiento carecía de sustento y no cumplía con los requisitos legales establecidos en el Código de Comercio. Esta resolución refuerza la continuidad del equipo a cargo del concurso mercantil y evita nuevos retrasos en la reactivación de AHMSA.

Mientras avanza la siguiente fase del proceso —centrada en la venta de activos para cubrir los adeudos con acreedores—, la estrategia de Ancira se enfocará en recuperar las facturas de Minosa, con las que busca asegurar parte de sus intereses económicos, al margen del millonario crédito laboral que decidió abandonar. Con información de Más Información

