AHMSA: Renuncia Ancira a su liquidación... pero va por cobrar facturas pendientes

MONCLOVA.- En un nuevo giro dentro del proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA), el empresario Alonso Ancira Elizondo, expresidente del Consejo de Administración, renunció a cobrar su liquidación laboral, valuada en más de 300 millones de pesos, aunque mantendrá su estrategia legal para recuperar el pago de facturas pendientes vinculadas con su empresa Minera del Norte (Minosa).

La decisión fue confirmada por la jueza Ruth Haggi García Huerta, titular del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Concursos Mercantiles. La magistrada precisó que el desistimiento “aplica únicamente a la liquidación, mas no de la acción que tiene su representada en contra de los cedentes de los derechos adquiridos en la cesión de facturas”.

La renuncia de Ancira quedó asentada en el expediente 77/2022 del concurso mercantil de Minosa. Con este movimiento, el empresario busca separar su reclamación laboral de los adeudos comerciales, quedando fuera del listado de créditos laborales presentado por el síndico Víctor Manuel Aguilera, que supera los 15 mil 900 millones de pesos e involucra a 9 mil 855 trabajadores, accionistas y directivos de la acerera monclovense.