Monclova: Miles de familias se unen en oraciones y piden que se dé subasta de AHMSA

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    Miles de familias están a la expectativa del proceso de subasta de AHMSA que debe realizarse esta semana. Lidiet Mexicano
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En medio de la incertidumbre, pobladores de la Región Centro están a la expectativa de la subasta de este viernes

A dos días de la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), en Monclova las familias de los trabajadores viven entre la incertidumbre, la ansiedad y una esperanza que se niegan a perder: que la empresa finalmente sea vendida, comience una nueva etapa, se recuperen los empleos y se paguen los adeudos que durante años han quedado pendientes.

Ayer familias de ex trabajadores y ex obreros, sin distinción, se unieron en oración desde sus hogares y distintos puntos de la ciudad para pedir por un mismo objetivo: que la subasta programada para el 25 de septiembre se concrete.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/monclova-vive-ahmsa-horas-clave-en-proceso-de-ser-rescatada-ED23644563

Julián Torres Ávalos, líder del Grupo de Defensa Laboral de ex trabajadores de AHMSA, señaló que la convocatoria se hizo a través de redes sociales y tuvo una respuesta favorable, pues, después de años de incertidumbre, todavía existe esperanza de que la empresa pueda ser adquirida.

“Quizás no haya tanta confianza, pero esperanza sí la tenemos”, expresó.

Dijo que las familias están conscientes de que el proceso ha sido largo, complicado y doloroso. Son tres años desde que AHMSA cerró y, durante ese tiempo, han esperado una solución a sus conflictos laborales. Sin embargo, mantienen la fe en que la venta de AHMSA pueda abrir la posibilidad de comenzar a recuperar los empleos y avanzar hacia el pago de los adeudos laborales.

$!La incertidumbre en torno a los postores continúa, ya que no hay certidumbre de quienes depositaron la garantía.
La incertidumbre en torno a los postores continúa, ya que no hay certidumbre de quienes depositaron la garantía. Especial

“Todos estamos pidiendo lo mismo: que ya se venda AHMSA, que se pague a los trabajadores, que se recuperen los empleos. Si no todos, gradualmente, que se vayan recuperando poco a poco, porque aquí en Monclova necesitamos muchos empleos”, manifestó.

Sin embargo, a dos días de la audiencia, todavía no existe certeza sobre quiénes participarán finalmente en la puja.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/cuestionan-capacidad-de-postores-para-reactivar-ahmsa-en-coahuila-NN23598317

Torres Ávalos explicó que, hasta el momento, no tienen conocimiento de que alguno de los interesados haya realizado el depósito de la garantía de seriedad requerida para participar en el proceso, aunque todavía existe plazo para ello.

El líder laboral viajará este miércoles a la Ciudad de México para estar presente en la subasta, acompañado por integrantes de su organización.

“Vamos a la Ciudad de México con la esperanza de que la empresa se venda y que, una vez vendida, se les pague a los trabajadores”, señaló.

Para las familias, dijo, AHMSA representa mucho más que una empresa detenida. Durante décadas fue una fuente de empleo que sostuvo a miles de hogares y a buena parte de la economía de la Región Centro.

Por ello, consideró que, independientemente de lo que ocurra el viernes, los trabajadores deberán mantenerse unidos y continuar buscando una solución.

“Si no se da la subasta, la empresa debe actuar. No es posible que nos tenga más tiempo en esta situación. Ya es necesario que, por bien de los 14 mil trabajadores, de las 14 mil familias y de Monclova y toda la región afectada, este problema ya se arregle”, afirmó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/se-acerca-la-subasta-y-crece-la-incertidumbre-sobre-los-postores-de-ahmsa-en-monclova-PB23662184

Por su parte, el abogado Héctor Garza, representante de acreedores, confirmó que, hasta el momento, no existe información oficial en el expediente sobre el depósito de las garantías de seriedad por parte de los interesados.

Explicó que seis empresas y personas interesadas superaron la etapa de precalificación: Argentem Creek Partners, Compañía Yepal, Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), Grupo Metals-Mex, Trust Empresarial Mexicano y Octavio Pous Escalante.

$!Los extrabajadores siguen exigiendo justicia ante la falta de pagos desde hace años.
Los extrabajadores siguen exigiendo justicia ante la falta de pagos desde hace años. Lidiet Mexicano

Sin embargo, aclaró que haber sido precalificados no significa que ya sean participantes formales de la subasta, pues cada interesado debe cumplir con el depósito y la validación de una garantía de seriedad por 56 millones 368 mil 903 dólares, equivalente al 5 por ciento del valor mínimo de referencia de la unidad productiva.

Será precisamente el cumplimiento de este requisito el que permita conocer quiénes llegarán formalmente a la audiencia.

Garza señaló que, por ahora, el juzgado mantiene programada la subasta conjunta de AHMSA y Minosa para el viernes 25 de septiembre a las 10:00 horas, en la Ciudad de México, donde los activos esenciales serán ofertados como una sola unidad productiva.

El abogado pidió cautela ante las expectativas, pues mientras no se confirme el depósito de las garantías, todavía no puede asegurarse quiénes participarán en la puja.

“Todo puede pasar. Ya nos pasó una vez”, advirtió.

La subasta del próximo viernes será el segundo intento por concretar la venta de la empresa, después de que el primer procedimiento, realizado en febrero, quedara desierto.

Mientras tanto, en Monclova las horas avanzan y, con ellas, crece la incertidumbre de miles de familias que llevan más de tres años esperando una definición para AHMSA.

https://vanguardia.com.mx/opinion/ahmsa-esta-vez-si-se-va-a-subastar-DD23643734

Julián Torres Ávalos resumió el sentir de los trabajadores: quieren creer que esta vez será diferente, pero también saben que tendrán que estar preparados para continuar luchando si la venta no se concreta.

“Tenemos el compromiso de seguir luchando, tocando puertas, pidiendo y exigiendo que se nos haga justicia”, concluyó.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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