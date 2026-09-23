Hoteleros de Parras deciden abandonar asociación estatal

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Hoteleros de Parras deciden abandonar asociación estatal
    IA

La nueva asociación local de hoteles será dirigida por la empresaria Diana Castañeda

Los empresarios hoteleros de Parras de la Fuente decidieron ayer, en una reunión plenaria, independizarse de la Asociación de Hoteles y Hospedaje de Coahuila.

Los hoteleros del Pueblo Mágico dijeron que de nada sirve invertir en infraestructura y mejoramiento de instalaciones si no cuentan con apoyo oficial.

https://vanguardia.com.mx/opinion/un-alcalde-y-dos-mujeres-en-sabinas-CD23641175

“Mejor atienden a otros destinos, como Cuatro Ciénegas, Múzquiz y Saltillo, lo que no es malo, pero con Parras no son parejos y nos dejan a nuestra suerte”, se quejó uno de los presentes.

La nueva asociación local de hoteles será dirigida por la empresaria Diana Castañeda, una vez que se separen formalmente de la actual representación, a cargo de Fernando Martínez.

¡YA ME VI!

Coahuila se encuentra en la disyuntiva de convertirse en un nuevo Bagdad o Dubái con el boom económico de la explotación del gas shale en las cuencas de Sabinas y Piedras Negras.

Así lo planteó ayer el legislador monclovense Alfredo Paredes, al proponer un punto de acuerdo para cobrar un impuesto por metro cúbico de explotación de gas shale.

La propuesta de Paredes López es que el citado impuesto se aplique en programas sociales, educativos, salud y en infraestructura carretera, pavimentación y bacheo.

Según el legislador panista, Coahuila vivirá un boom económico, con una importante derrama de riqueza para las regiones carbonífera y norte de la entidad.

Por eso propuso reponer el fondo minero y el fondo de hidrocarburos y que se aplique al fracking regional para lograr la soberanía energética.

“O queremos ser Bagdad donde llegan los extranjeros, extraen los recursos y se llevan el dinero, o queremos ser el nuevo Dubái”, expuso el político acerero.

Ya chequé en Wikipedia y Bagdad es la segunda ciudad más poblada del mundo árabe, es una de las urbes más calurosas del mundo y su gobierno se rige por consejos distritales de barrios.

Dubái es la ciudad más grande de los Emiratos Árabes, con una de las economías más diversas que se basa en el turismo, la tecnología, industria inmobiliaria, aviación y servicios financieros.

Ni qué pensarlo, hay que decidirnos por Dubái....

FORTALECEN RELACIÓN

El gobernador Manolo Jiménez estuvo ayer en Austin, Texas, para fortalecer los lazos de amistad y colaboración con el estado texano.

Desde la capital de Texas, Jiménez Salinas dijo que ambos estados trabajan como siempre por el desarrollo y turismo de ambas naciones.

La comitiva coahuilense aprovechó su estancia para promover el Rodeo Saltillo y el gran proyecto de la ruta de Vinos y Dinos.

El mandatario estatal se reunió con representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico de Texas y otros representantes estatales.

EL REY DE LA TAQUILLA

Un lapsus norteño tuvo el líder estatal de México Avante, Fernando Rodríguez, al responder a los ataques en redes sociales por su intervención en reciente mitin obrero en Monclova.

Fernando fue abucheado por los extrabajadores de AHMSA cuando tomó el micrófono para solicitar la pronta intervención del gobierno federal en la solución de la subasta de la acería.

El dirigente político castañense hizo un “en vivo” para justificar su actuación y a la hora de agradecer el apoyo del líder de los obreros, a Julián Ávalos lo confundió con “Julión Álvarez”.

Las redes sociales se prendieron y de inmediato amenizaron el video con el tema tequilero de “Te hubieras ido antes”.

Por cierto, el diputado en receso, Tony Flores, fue de los que más festejó la confusión de su suplente en el Congreso local.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


A20
Política Coahuila

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sin daño colateral para Slim

Sin daño colateral para Slim
true

AHMSA: ¿Esta vez sí se va a subastar?
true

POLITICÓN: Morena Coahuila arrancará ¡otra vez! en desventaja electoral por retraso en candidaturas
Personal médico realizó durante más de una hora maniobras de reanimación para intentar salvar a la paciente.

Muere joven madre tras dar a luz en el Hospital General de Saltillo; investigan el caso

Algunas instituciones plantean mantener los celulares como herramientas educativas, siempre que se utilicen de manera responsable.

Ante regulación federal, UAdeC y CBTis fomentarán uso responsable del celular en aulas
Los clubes de segunda división han realizado protestas para exigir nuevamente la posibilidad de competir por un lugar en la Liga MX.

Ascenso y descenso en Liga MX: Senado prepara reforma para restituirlo
Donald Trump acusó a México de ser el “epicentro de la violencia de los cárteles” durante su discurso ante la ONU.

Trump afirma ante la ONU que México es el “epicentro de la violencia de los cárteles”
Argumentó que el país estaba inmerso en una “carrera frenética” hacia el desarrollo de una bomba nuclear antes de su intervención.

Trump pide a los líderes mundiales a unirse a EU para aislar a Irán, en su discurso de la ONU