Hoteleros de Parras deciden abandonar asociación estatal

Los hoteleros del Pueblo Mágico dijeron que de nada sirve invertir en infraestructura y mejoramiento de instalaciones si no cuentan con apoyo oficial.

Los empresarios hoteleros de Parras de la Fuente decidieron ayer, en una reunión plenaria, independizarse de la Asociación de Hoteles y Hospedaje de Coahuila.

“Mejor atienden a otros destinos, como Cuatro Ciénegas, Múzquiz y Saltillo, lo que no es malo, pero con Parras no son parejos y nos dejan a nuestra suerte”, se quejó uno de los presentes.

La nueva asociación local de hoteles será dirigida por la empresaria Diana Castañeda, una vez que se separen formalmente de la actual representación, a cargo de Fernando Martínez.

¡YA ME VI!

Coahuila se encuentra en la disyuntiva de convertirse en un nuevo Bagdad o Dubái con el boom económico de la explotación del gas shale en las cuencas de Sabinas y Piedras Negras.

Así lo planteó ayer el legislador monclovense Alfredo Paredes, al proponer un punto de acuerdo para cobrar un impuesto por metro cúbico de explotación de gas shale.

La propuesta de Paredes López es que el citado impuesto se aplique en programas sociales, educativos, salud y en infraestructura carretera, pavimentación y bacheo.

Según el legislador panista, Coahuila vivirá un boom económico, con una importante derrama de riqueza para las regiones carbonífera y norte de la entidad.

Por eso propuso reponer el fondo minero y el fondo de hidrocarburos y que se aplique al fracking regional para lograr la soberanía energética.

“O queremos ser Bagdad donde llegan los extranjeros, extraen los recursos y se llevan el dinero, o queremos ser el nuevo Dubái”, expuso el político acerero.

Ya chequé en Wikipedia y Bagdad es la segunda ciudad más poblada del mundo árabe, es una de las urbes más calurosas del mundo y su gobierno se rige por consejos distritales de barrios.

Dubái es la ciudad más grande de los Emiratos Árabes, con una de las economías más diversas que se basa en el turismo, la tecnología, industria inmobiliaria, aviación y servicios financieros.

Ni qué pensarlo, hay que decidirnos por Dubái....

FORTALECEN RELACIÓN

El gobernador Manolo Jiménez estuvo ayer en Austin, Texas, para fortalecer los lazos de amistad y colaboración con el estado texano.

Desde la capital de Texas, Jiménez Salinas dijo que ambos estados trabajan como siempre por el desarrollo y turismo de ambas naciones.

La comitiva coahuilense aprovechó su estancia para promover el Rodeo Saltillo y el gran proyecto de la ruta de Vinos y Dinos.

El mandatario estatal se reunió con representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico de Texas y otros representantes estatales.

EL REY DE LA TAQUILLA

Un lapsus norteño tuvo el líder estatal de México Avante, Fernando Rodríguez, al responder a los ataques en redes sociales por su intervención en reciente mitin obrero en Monclova.

Fernando fue abucheado por los extrabajadores de AHMSA cuando tomó el micrófono para solicitar la pronta intervención del gobierno federal en la solución de la subasta de la acería.

El dirigente político castañense hizo un “en vivo” para justificar su actuación y a la hora de agradecer el apoyo del líder de los obreros, a Julián Ávalos lo confundió con “Julión Álvarez”.

Las redes sociales se prendieron y de inmediato amenizaron el video con el tema tequilero de “Te hubieras ido antes”.

Por cierto, el diputado en receso, Tony Flores, fue de los que más festejó la confusión de su suplente en el Congreso local.