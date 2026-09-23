Sujeto se roba pantalla y cableado de jardín de niños de Saltillo

La madrugada del lunes, vecinos de la colonia Ruiz Cortines detectaron a un hombre que presuntamente ingresó a las instalaciones del Jardín de Niños Guadalupe González Ortíz ubicado en el parque Abraham Curvelo, de donde habría sustraído una pantalla y todo el cableado del plantel.

De acuerdo con padres de familia, el sujeto fue visto mientras se retiraba del lugar, por lo que solicitaron el apoyo de la ciudadanía para tratar de identificarlo y dar con su paradero, además de exhortar a quienes tengan información a reportarla ante las autoridades.