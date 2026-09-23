Sujeto se roba pantalla y cableado de jardín de niños de Saltillo
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Denuncian que no es la primera vez que se presentan estos hechos en la institución educativa
La madrugada del lunes, vecinos de la colonia Ruiz Cortines detectaron a un hombre que presuntamente ingresó a las instalaciones del Jardín de Niños Guadalupe González Ortíz ubicado en el parque Abraham Curvelo, de donde habría sustraído una pantalla y todo el cableado del plantel.
De acuerdo con padres de familia, el sujeto fue visto mientras se retiraba del lugar, por lo que solicitaron el apoyo de la ciudadanía para tratar de identificarlo y dar con su paradero, además de exhortar a quienes tengan información a reportarla ante las autoridades.
Los afectados señalaron que esta no sería la primera ocasión en que personas ajenas ingresan al plantel para cometer robos, situación que ha generado preocupación entre los padres de familia y personal educativo.
Ante ello, solicitaron el apoyo de las autoridades para reforzar la vigilancia en el sector y realizar las investigaciones correspondientes, con el objetivo de evitar que continúen los robos dentro de las instalaciones y garantizar mayor seguridad para el jardín de niños.