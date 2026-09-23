Envejece población en Coahuila... y cada vez hay más solteros sin hijos

Coahuila sigue la tendencia nacional y se convierte en un estado cada vez más envejecido, con menos matrimonios y menos hijos. Así lo revelaron los datos de la Encuesta Intercensal 2025 (EIC), publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tanto a nivel nacional como local.

El ejercicio permitió conocer que la población de 0 a 14 años en la entidad disminuyó de 26.2 a 23.3 por ciento, mientras que el grupo de 60 años o más aumentó de 11.1 a 13 por ciento entre 2020 y 2025. Durante ese periodo, el promedio de hijos nacidos vivos bajó de 2.1 a 1.9. La disminución se registró en todos los niveles educativos de las madres, con excepción de quienes cuentan con estudios de secundaria, donde se mantuvo.

La encuesta también reveló que la población de Coahuila registró una tasa de crecimiento anual de 1.5 por ciento, mientras que las viviendas particulares habitadas crecieron a una tasa anual de 2.4 por ciento. Asimismo, el promedio de ocupantes por vivienda disminuyó de 3.5 a 3.3 personas.

Al respecto, Sarí Arroyo Alonso, coordinadora estatal del Inegi en Coahuila, explicó que el hecho de que la tasa de crecimiento de las viviendas sea mayor a la de la población es un indicador del envejecimiento demográfico. “Sigue creciendo la población mexicana y la población coahuilense; sin embargo, ya a un ritmo diferente al que se tenía en años anteriores. Disminuye el promedio de habitantes por vivienda, disminuye el promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres en los rangos de edad considerados e incrementan los rangos de edad de la población de 50 años y más. Estamos en un proceso de envejecimiento”, expuso.

El #INEGI presenta los resultados de la #EncuestaIntercensal (EIC) 2025. Estos se generan a partir de información que se recabó entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de 2025. La muestra para este ejercicio fue de poco más de 7.3 millones de viviendas particulares habitadas.... pic.twitter.com/8XbXI8AxVp — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 22, 2026

Otro indicador del envejecimiento de la población coahuilense es la cantidad de personas dependientes por vejez por cada 100 personas en edad de trabajar. En 2020 eran 11 y para 2025 aumentaron a 13.

CADA VEZ SE TIENEN MENOS HIJOS Los datos de la EIC también permitieron observar cómo se han reconfigurado los hogares y las familias, con un incremento de las personas solteras, separadas y viudas, así como una disminución de la población casada. La población soltera en Coahuila pasó de 31.5 a 34.5 por ciento, mientras que la casada bajó de 40.5 a 35.4 por ciento. La población en unión libre prácticamente se mantuvo, al pasar a 15.9 por ciento, mientras que la separada aumentó de 4.5 a 5.5 por ciento.

📢 Sigue la transmisión #EnVivo de la presentación de resultados de la Encuesta Intercensal (EIC) 2025.https://t.co/h4ooGM7Qdt — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 22, 2026

En particular, la población divorciada incrementó de 2.8 a 3.5 por ciento y la viuda pasó de 4.8 a 5.2 por ciento.

En cuanto a la composición de los hogares, el porcentaje de hogares unipersonales aumentó de 12.4 a 14.4 por ciento. También se incrementó el porcentaje de hogares de corresidentes —es decir, personas sin vínculo familiar que viven juntas—, que pasó de 0.5 a 0.8 por ciento de los hogares coahuilenses.