Alarma por siete casos de COVID-19 en la Normal de Monclova

Los contagios se concentran entre estudiantes de las licenciaturas en Educación Preescolar y Educación en Inglés. El primer caso fue detectado esta semana y, posteriormente, comenzaron a reportarse más alumnos con síntomas.

MONCLOVA, COAH.- La noticia de siete casos confirmados de COVID-19 encendió las alertas en la Escuela Normal de Monclova, donde algunos grupos tuvieron que dejar las aulas y continuar sus actividades académicas de manera virtual.

Ante el incremento de casos, los estudiantes que presentaron sintomatología fueron enviados a sus domicilios para realizarse las pruebas correspondientes.

Seis de ellos acudieron al Hospital Amparo Pape de Benavides para someterse a las pruebas de detección, cuyos resultados confirmaron el contagio y elevaron a siete el número de casos positivos dentro de la institución.

La situación obligó a modificar la dinámica de clases. Mientras algunos grupos permanecen en sus casas tomando clases en línea, otros continúan asistiendo de manera presencial al plantel.

En las aulas que permanecen activas, los estudiantes utilizan cubrebocas como parte de las medidas implementadas para contener la propagación del virus.

El temor ahora se centra en que puedan surgir nuevos casos entre los alumnos que tuvieron contacto con los estudiantes contagiados, por lo que la comunidad educativa permanece bajo vigilancia.

La detección de los siete casos ocurre al inicio del ciclo escolar, cuando la convivencia diaria entre estudiantes y docentes mantiene el riesgo de que el número de contagios pueda incrementarse en los próximos días.