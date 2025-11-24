Alcalde entrega obras de pavimentación en Monclova

Monclova
/ 24 noviembre 2025
    Alcalde entrega obras de pavimentación en Monclova
    El alcalde destacó la importancia de estas calles para padres que llevan a sus hijos a escuelas cercanas. FOTO: LIDIET MEXICANO

Los trabajos comenzaron aproximadamente hace diez días, atendiendo solicitudes de los vecinos

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, encabezó este lunes la inauguración de dos obras de recarpeteo que representaron una inversión superior a 1.5 millones de pesos y que beneficiarán a habitantes de la Zona Centro y de la colonia Guadalupe.

En primera entrega fue a la inauguración de la obra en la calle San Miguel, en pleno corazón de la Zona Centro de Monclova, donde la vía ya luce renovada.

Posteriormente en la calle Caracas de la colonia Guadalupe donde se hizo el mismo trabajo.

Desde hace diez días atrás, aproximadamente, el municipio puso en marcha las obras de recarpeteo que vecinos de este sector histórico habían solicitado, y que hoy son una realidad.

$!Las vialidades son consideradas clave para la movilidad de cientos de familias monclovenses.
Las vialidades son consideradas clave para la movilidad de cientos de familias monclovenses. FOTO: LIDIET MEXICANO

En ambos casos se abarcaron más de 330 metros lineales, con una inversión superior a los de 1.5 millones de pesos.

Villarreal Pérez resaltó que estad vialidades son clave para el movimiento diario de cientos de familias monclovenses, sobre todo de quienes llevan a sus hijos a las escuelas cercanas.

El edil afirmó que son obras realizadas en conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas a través del Programa “Obras Sociales” que este año dejó grandes mejorar para Monclova.

Temas


obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

