Alcalde entrega obras de pavimentación en Monclova
Los trabajos comenzaron aproximadamente hace diez días, atendiendo solicitudes de los vecinos
El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, encabezó este lunes la inauguración de dos obras de recarpeteo que representaron una inversión superior a 1.5 millones de pesos y que beneficiarán a habitantes de la Zona Centro y de la colonia Guadalupe.
En primera entrega fue a la inauguración de la obra en la calle San Miguel, en pleno corazón de la Zona Centro de Monclova, donde la vía ya luce renovada.
Posteriormente en la calle Caracas de la colonia Guadalupe donde se hizo el mismo trabajo.
Desde hace diez días atrás, aproximadamente, el municipio puso en marcha las obras de recarpeteo que vecinos de este sector histórico habían solicitado, y que hoy son una realidad.
En ambos casos se abarcaron más de 330 metros lineales, con una inversión superior a los de 1.5 millones de pesos.
Villarreal Pérez resaltó que estad vialidades son clave para el movimiento diario de cientos de familias monclovenses, sobre todo de quienes llevan a sus hijos a las escuelas cercanas.
El edil afirmó que son obras realizadas en conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas a través del Programa “Obras Sociales” que este año dejó grandes mejorar para Monclova.