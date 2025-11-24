Alcalde entrega obras de pavimentación en Monclova

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, encabezó este lunes la inauguración de dos obras de recarpeteo que representaron una inversión superior a 1.5 millones de pesos y que beneficiarán a habitantes de la Zona Centro y de la colonia Guadalupe.

En primera entrega fue a la inauguración de la obra en la calle San Miguel, en pleno corazón de la Zona Centro de Monclova, donde la vía ya luce renovada.

Posteriormente en la calle Caracas de la colonia Guadalupe donde se hizo el mismo trabajo.

Desde hace diez días atrás, aproximadamente, el municipio puso en marcha las obras de recarpeteo que vecinos de este sector histórico habían solicitado, y que hoy son una realidad.