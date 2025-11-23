Avanza Monclova con nuevas obras del Plan Prendamos Monclova

El Gobierno Municipal de Monclova, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, continúa fortaleciendo la infraestructura urbana en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, a través del Plan de Inversión Prendamos Monclova y el Programa estatal Obras Sociales a Pasos de Gigante.

Con una inversión superior a 7 millones de pesos, ambas administraciones impulsan acciones que mejoran la movilidad, competitividad y calidad de vida en la ciudad.

Durante la semana se llevaron a cabo arranques y supervisiones de obras en diversos puntos del municipio, entre ellas destaca el recarpeteo en la Calle 12, de la colonia Otilio Montaño, entre Villa Olímpica y bulevar Sidermex.

También se hizo recarpeteo en la Calle Aragón, colonia El Pueblo, entre Cuauhtémoc y 2 de Abril; y en la Calle Apolo, colonia Roma, entre Jaime Nunó y 5 de Mayo.

El alcalde supervisó la obra en la Calle España, colonia Héroes del 47, entre Hipódromo y Nuevo Laredo, además de la obra en la Calle Caracas, colonia Guadalupe, entre Altamirano y bulevar Francisco I. Madero.

Carlos Villarreal destacó que cada intervención es reflejo del trabajo coordinado entre el municipio y el estado.

“Gracias a esta coordinación, estamos llevando inversión a todas las colonias y avanzando en el desarrollo de Monclova. Este esfuerzo conjunto nos permite avanzar con pasos firmes y seguir mejorando las calles, colonias y espacios públicos para elevar la calidad de vida de las familias monclovenses”, señaló.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de seguir trabajando de la mano con el Gobierno del Estado para ampliar las obras y fortalecer la infraestructura urbana en beneficio de todas y todos los habitantes de Monclova.