Alcaldesa llama a extremar precauciones tras muerte de menor atropellada en Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAH.- La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú hizo un llamado urgente a los conductores a extremar precauciones al volante para evitar accidentes fatales como el que cobró la vida de Líah Fernanda, una niña de nueve años que murió tras ser atropellada el pasado viernes 2 de enero.

La presidenta municipal lamentó profundamente el hecho y señaló que este tipo de tragedias pueden prevenirse si se conduce con responsabilidad y a baja velocidad.

“Todos corremos un riesgo al momento de subirnos a un vehículo, pero llevando baja velocidad podemos prevenir muchos accidentes”, expresó.

Pérez Cantú exhortó a los automovilistas a no utilizar las calles del municipio como autopistas, especialmente en zonas donde se realizan trabajos de rehabilitación vial y recarpeteo, principalmente en el área centro de la ciudad.

Indicó que el Gobierno Municipal reforzará las acciones de seguridad vial, con la instalación de boyas, bordos y señalética, además de aplicar el programa de reducción de velocidad, el cual contempla multas directas a quienes excedan los límites establecidos.

Finalmente, la alcaldesa reiteró su solidaridad con la familia de la menor y aseguró que el municipio se mantiene atento y dando seguimiento al caso. “Lo sentimos mucho, estamos con la familia y pedimos a Dios que les dé fortaleza en este momento tan difícil”, concluyó.