Alcaldesa llama a extremar precauciones tras muerte de menor atropellada en Frontera, Coahuila

Monclova
/ 15 enero 2026
    La edil exhortó a no usar las calles del municipio como si fueran autopistas. FOTO: LIDIET MEXICANO

La presidenta municipal, Sara Irma Pérez Cantú, lamentó profundamente la tragedia

FRONTERA, COAH.- La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú hizo un llamado urgente a los conductores a extremar precauciones al volante para evitar accidentes fatales como el que cobró la vida de Líah Fernanda, una niña de nueve años que murió tras ser atropellada el pasado viernes 2 de enero.

La presidenta municipal lamentó profundamente el hecho y señaló que este tipo de tragedias pueden prevenirse si se conduce con responsabilidad y a baja velocidad.

“Todos corremos un riesgo al momento de subirnos a un vehículo, pero llevando baja velocidad podemos prevenir muchos accidentes”, expresó.

Pérez Cantú exhortó a los automovilistas a no utilizar las calles del municipio como autopistas, especialmente en zonas donde se realizan trabajos de rehabilitación vial y recarpeteo, principalmente en el área centro de la ciudad.

Indicó que el Gobierno Municipal reforzará las acciones de seguridad vial, con la instalación de boyas, bordos y señalética, además de aplicar el programa de reducción de velocidad, el cual contempla multas directas a quienes excedan los límites establecidos.

Finalmente, la alcaldesa reiteró su solidaridad con la familia de la menor y aseguró que el municipio se mantiene atento y dando seguimiento al caso. “Lo sentimos mucho, estamos con la familia y pedimos a Dios que les dé fortaleza en este momento tan difícil”, concluyó.

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

