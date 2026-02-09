Inicia verificación vehicular en unidades de transporte público de Saltillo

El Ayuntamiento de Saltillo inició la verificación vehicular en camiones del transporte público concesionado, con inspecciones enfocadas en la emisión de gases contaminantes de motores diésel, como parte del programa municipal que comenzó este año para reducir contaminantes y mejorar la calidad del aire.

El titular de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache, informó que las revisiones se realizan de manera conjunta con el IMMUS, aprovechando las visitas de verificación mecánica que ya se hacen a las rutas. “Por primera vez en Saltillo estamos haciendo una inspección de contaminación de los gases de máquinas diésel del transporte público”, dijo.

Hasta el momento se han revisado más de 50 unidades correspondientes a rutas como la 8, 8 Morelos, 18, Periférico, Roma, 4B y Vista. Olache precisó que las inspecciones se realizan directamente en patios y estacionamientos de las concesionarias.

A partir de los resultados, el IMMUS es el encargado de retirar de circulación las unidades que no cumplen con las condiciones mecánicas o de emisiones. Según lo observado durante las revisiones, se han sacado de operación “alrededor de dos o tres camiones por ruta”, en promedio, mientras se corrigen las fallas detectadas.

El funcionario agregó que el objetivo no es únicamente sancionatorio, sino también preventivo, ya que el proceso ha permitido capacitar a transportistas, sindicatos y operadores sobre la importancia de reducir emisiones y mantener en condiciones adecuadas las unidades que prestan el servicio.

Como parte de la estrategia para “poner el ejemplo”, Olache indicó que las unidades del programa Aquí Vamos ya concluyeron su verificación y que el proceso se ha extendido a vehículos oficiales y automóviles particulares de trabajadores municipales. Además, se contempla incorporar a agrupaciones como el cuerpo de Bomberos, conforme avance la programación.

De manera paralela, la Dirección de Medio Ambiente ha llevado unidades móviles de verificación a universidades y otros sectores con la intención de ampliar la cobertura del programa y facilitar el cumplimiento en distintos puntos de la ciudad.