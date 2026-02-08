El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, ha sido criticado tras difundirse un video en el que se observa a dos de sus colaboradores limpiándole los zapatos, previo a su ingreso al Teatro de la República, en Querétaro, para la ceremonia por el 109 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917.

Aguilar Ortiz aclaró en sus redes sociales que se trató de un incidente y pidió disculpas.

