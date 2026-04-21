Alerta a autoridades la venta de droga en la Región Centro de Coahuila

La constante venta de drogas en la Región Centro de Coahuila mantiene en alerta a las autoridades, luego de que en las últimas semanas se han intensificado los reportes ciudadanos que advierten sobre puntos de distribución en distintos sectores. De acuerdo con el delegado de la Fiscalía General del Estado, la dependencia ha recibido información constante por parte de ciudadanos, comerciantes y empresarios, quienes han señalado presuntos lugares donde se estarían expendiendo drogas. Incluso, precisó, estos reportes también han surgido a través de redes sociales y grupos de mensajería instantánea.

En estos casos, indicó, se procederá con el mismo rigor legal mediante operativos y cateos. Finalmente, el funcionario reiteró el llamado a la ciudadanía a continuar denunciando este tipo de actividades, ya que la colaboración social ha sido clave para avanzar en las investigaciones y fortalecer las acciones de seguridad en la región.

Ante ello, explicó que cada denuncia es canalizada de manera inmediata a la Policía de Investigación Criminal, donde se inicia un proceso de análisis e inteligencia de campo para corroborar la información y actuar en consecuencia. Como resultado de esta estrategia, en la región se han ejecutado alrededor de 40 cateos; el más reciente tuvo lugar en el municipio de Cuatro Ciénegas. En total, se han logrado asegurar aproximadamente 22 kilogramos de distintos narcóticos. En estas acciones se ha detenido a cerca de 50 personas, quienes ya enfrentan procesos judiciales, además del aseguramiento de un número similar de inmuebles presuntamente utilizados para la venta de droga. El delegado subrayó que estos cateos forman parte de una estrategia integral impulsada por la Fiscalía General del Estado, encabezada por el fiscal general Federico Fernández Montañés, con el objetivo de combatir de manera frontal los delitos relacionados con el narcomenudeo. Asimismo, adelantó que las labores de investigación no se limitan únicamente a la venta de drogas, ya que también se trabaja en la identificación de establecimientos donde pudieran comercializarse artículos robados.

En estos casos, indicó, se procederá con el mismo rigor legal mediante operativos y cateos. Finalmente, el funcionario reiteró el llamado a la ciudadanía a continuar denunciando este tipo de actividades, ya que la colaboración social ha sido clave para avanzar en las investigaciones y fortalecer las acciones de seguridad en la región.

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