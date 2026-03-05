Realiza Fiscalía 16 cateos en Región Centro de Coahuila; detienen a más de 16 personas

En las últimas dos semanas, la Fiscalía General del Estado llevó a cabo 16 cateos en distintos puntos de la Región Centro, lo que derivó en la detención de más de 16 personas, así como en el aseguramiento de drogas y objetos de procedencia ilícita, informó el delegado regional de la dependencia, Everardo Lazo Chapa.

El funcionario explicó que estas acciones forman parte de la estrategia instruida por el fiscal general del estado, Federico Fernández, con el objetivo de reforzar las labores de prevención, proximidad y combate a los delitos relacionados con la venta de narcóticos.

Detalló que, previo a los operativos, se realizó una reunión con las distintas corporaciones de seguridad para establecer objetivos prioritarios, principalmente en puntos identificados por la posible venta de drogas o el almacenamiento de productos robados.

“En las dos semanas que tengo aquí aproximadamente se han realizado 16 cateos. En esos cateos se han asegurado objetos robados y narcóticos de diferentes tipos, como mariguana y cristal”, señaló.