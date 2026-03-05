Realiza Fiscalía 16 cateos en Región Centro de Coahuila; detienen a más de 16 personas
Los cateos forman parte de una estrategia estatal contra el narcomenudeo
En las últimas dos semanas, la Fiscalía General del Estado llevó a cabo 16 cateos en distintos puntos de la Región Centro, lo que derivó en la detención de más de 16 personas, así como en el aseguramiento de drogas y objetos de procedencia ilícita, informó el delegado regional de la dependencia, Everardo Lazo Chapa.
El funcionario explicó que estas acciones forman parte de la estrategia instruida por el fiscal general del estado, Federico Fernández, con el objetivo de reforzar las labores de prevención, proximidad y combate a los delitos relacionados con la venta de narcóticos.
Detalló que, previo a los operativos, se realizó una reunión con las distintas corporaciones de seguridad para establecer objetivos prioritarios, principalmente en puntos identificados por la posible venta de drogas o el almacenamiento de productos robados.
“En las dos semanas que tengo aquí aproximadamente se han realizado 16 cateos. En esos cateos se han asegurado objetos robados y narcóticos de diferentes tipos, como mariguana y cristal”, señaló.
Durante las intervenciones, indicó, se localizaron personas que presuntamente se dedicaban a la venta de estupefacientes, por lo que se realizaron las detenciones correspondientes.
“En cada cateo se aseguró al menos a una persona; en algunos lugares fueron una o dos, dependiendo del sitio. Todas esas detenciones se están judicializando para disminuir el comercio de narcóticos en la región”, explicó.
Los operativos se realizaron en municipios como Monclova, Castaños y Frontera, donde también se lograron asegurar cantidades de droga, en algunos casos superiores a un kilogramo de mariguana.
Lazo Chapa señaló que la intención es ampliar este tipo de acciones a los 12 municipios que integran la Región Centro-Desierto, con el fin de frenar la circulación de drogas y otros delitos asociados.
Finalmente, mencionó que también se trabaja de manera coordinada con otras instancias de seguridad en programas de prevención y concientización sobre las consecuencias del consumo de sustancias ilícitas. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier punto donde se detecte la posible venta de narcóticos o el manejo de objetos de procedencia ilegal.