Alertan por presunta red de estafas con préstamos ‘fáciles’ en Monclova

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Monclova
/ 26 marzo 2026
    Alertan por presunta red de estafas con préstamos ‘fáciles’ en Monclova
    Ciudadanos alertaron sobre un presunto esquema de fraude en Monclova relacionado con supuestos préstamos rápidos ofrecidos a través de intermediarios. LIDIET MEXICANO

Autoridades y ciudadanos alertaron sobre un presunto fraude en Monclova en el que supuestos gestores de créditos ofrecen “préstamos fáciles” usando el nombre de una financiera

MONCLOVA, COAH.- Una alerta comunitaria ha sido emitida en Monclova tras detectarse varios casos de ciudadanos que habrían sido víctimas de una presunta red de estafadores que opera bajo el esquema de “préstamos fáciles”, utilizando el nombre de la financiera GBM.

De acuerdo con los reportes, los responsables ofrecen créditos rápidos y con mínimos requisitos, lo que resulta atractivo para personas que buscan liquidez inmediata.

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Sin embargo, una vez que el préstamo es “aprobado”, solicitan a las víctimas un supuesto “aval bancario”, que consiste en retener una cantidad de dinero en su cuenta de débito o crédito.

$!Autoridades exhortaron a la población a no realizar depósitos ni proporcionar datos bancarios para obtener créditos, ya que las instituciones financieras reguladas no solicitan pagos anticipados.
Autoridades exhortaron a la población a no realizar depósitos ni proporcionar datos bancarios para obtener créditos, ya que las instituciones financieras reguladas no solicitan pagos anticipados. LIDIET MEXICANO

El esquema fraudulento continúa cuando los estafadores pasan la tarjeta bancaria por una terminal para realizar dicha retención, con la promesa de que el monto será devuelto al cumplir con los pagos.

No obstante, el dinero no es reintegrado y el crédito nunca es entregado.

Además, los afectados señalan que los responsables retrasan el supuesto depósito del préstamo con diversos pretextos y, en algunos casos, solicitan más dinero para “liberar” el crédito, incrementando así el daño económico.

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Autoridades y ciudadanos han advertido que ninguna institución financiera regulada solicita anticipos o depósitos previos para autorizar préstamos, por lo que exhortan a la población a extremar precauciones y evitar proporcionar datos bancarios a desconocidos.

Asimismo, se invita a quienes hayan sido víctimas de este tipo de fraude a presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades y notificar de inmediato a su institución bancaria.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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