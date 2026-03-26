Alertan por presunta red de estafas con préstamos ‘fáciles’ en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una alerta comunitaria ha sido emitida en Monclova tras detectarse varios casos de ciudadanos que habrían sido víctimas de una presunta red de estafadores que opera bajo el esquema de “préstamos fáciles”, utilizando el nombre de la financiera GBM. De acuerdo con los reportes, los responsables ofrecen créditos rápidos y con mínimos requisitos, lo que resulta atractivo para personas que buscan liquidez inmediata.

Sin embargo, una vez que el préstamo es “aprobado”, solicitan a las víctimas un supuesto “aval bancario”, que consiste en retener una cantidad de dinero en su cuenta de débito o crédito.

El esquema fraudulento continúa cuando los estafadores pasan la tarjeta bancaria por una terminal para realizar dicha retención, con la promesa de que el monto será devuelto al cumplir con los pagos. No obstante, el dinero no es reintegrado y el crédito nunca es entregado. Además, los afectados señalan que los responsables retrasan el supuesto depósito del préstamo con diversos pretextos y, en algunos casos, solicitan más dinero para “liberar” el crédito, incrementando así el daño económico.

Autoridades y ciudadanos han advertido que ninguna institución financiera regulada solicita anticipos o depósitos previos para autorizar préstamos, por lo que exhortan a la población a extremar precauciones y evitar proporcionar datos bancarios a desconocidos. Asimismo, se invita a quienes hayan sido víctimas de este tipo de fraude a presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades y notificar de inmediato a su institución bancaria.

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