Saltillo: arranca Javier Díaz nueva jornada de ‘Colonias al 100’ en Lomas Verdes

El Gobierno Municipal de Saltillo inició una nueva jornada del programa Colonias al 100 en la colonia Lomas Verdes, estrategia que busca mejorar de manera integral los espacios públicos y los servicios en distintos sectores de la ciudad. El arranque fue encabezado por el alcalde Javier Díaz González, quien explicó que en estas labores participan 14 dependencias municipales de forma simultánea, con más de 200 trabajadores desplegados para realizar acciones en beneficio de las y los habitantes.

Entre las actividades contempladas se encuentran trabajos de limpieza y mantenimiento de parques y arroyos, bacheo y pintura de calles, instalación y reparación de luminarias, además de operativos de seguridad y prevención. El programa también incluye servicios comunitarios como atención médica, campañas de vacunación, actividades deportivas y talleres culturales, con el objetivo de atender de manera integral las necesidades de las familias de este sector. Díaz González destacó que este esfuerzo forma parte de una estrategia continua para mejorar la calidad de vida en las colonias de Saltillo. Recordó que durante 2025 se intervino en 18 colonias y que actualmente se trabaja en sectores como Misión Cerritos y ahora en Lomas Verdes, con lo que suman ya 20 zonas atendidas.

El alcalde subrayó además la coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, para impulsar programas que fortalezcan el desarrollo urbano y social del municipio.

Durante el evento, el diputado local Álvaro Moreira Valdés señaló que este tipo de acciones permiten mejorar el entorno de las colonias y fortalecer el orgullo de quienes viven en ellas. Por su parte, Martha Alicia González Salazar, en representación de los vecinos beneficiados, agradeció al Ayuntamiento por llevar el programa a Lomas Verdes, destacando que iniciativas de este tipo han contribuido a mejorar diversos sectores de la ciudad.

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