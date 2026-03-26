Saltillo: arranca Javier Díaz nueva jornada de ‘Colonias al 100’ en Lomas Verdes

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Saltillo
/ 26 marzo 2026
    Saltillo: arranca Javier Díaz nueva jornada de ‘Colonias al 100’ en Lomas Verdes
    El alcalde Javier Díaz González encabezó el arranque del programa Colonias al 100 en la colonia Lomas Verdes. CORTESÍA

El alcalde puso en marcha el programa, donde más de 200 trabajadores de 14 dependencias municipales realizarán acciones de mejora urbana, salud, seguridad y actividades comunitarias

El Gobierno Municipal de Saltillo inició una nueva jornada del programa Colonias al 100 en la colonia Lomas Verdes, estrategia que busca mejorar de manera integral los espacios públicos y los servicios en distintos sectores de la ciudad.

El arranque fue encabezado por el alcalde Javier Díaz González, quien explicó que en estas labores participan 14 dependencias municipales de forma simultánea, con más de 200 trabajadores desplegados para realizar acciones en beneficio de las y los habitantes.

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$!Más de 200 trabajadores de 14 dependencias municipales participan en acciones de mejora urbana en este sector de Saltillo.
Más de 200 trabajadores de 14 dependencias municipales participan en acciones de mejora urbana en este sector de Saltillo. CORTESÍA

Entre las actividades contempladas se encuentran trabajos de limpieza y mantenimiento de parques y arroyos, bacheo y pintura de calles, instalación y reparación de luminarias, además de operativos de seguridad y prevención.

El programa también incluye servicios comunitarios como atención médica, campañas de vacunación, actividades deportivas y talleres culturales, con el objetivo de atender de manera integral las necesidades de las familias de este sector.

Díaz González destacó que este esfuerzo forma parte de una estrategia continua para mejorar la calidad de vida en las colonias de Saltillo. Recordó que durante 2025 se intervino en 18 colonias y que actualmente se trabaja en sectores como Misión Cerritos y ahora en Lomas Verdes, con lo que suman ya 20 zonas atendidas.

$!El programa también ofrece servicios de salud, actividades deportivas y talleres culturales para las familias del sector.
El programa también ofrece servicios de salud, actividades deportivas y talleres culturales para las familias del sector. CORTESÍA

El alcalde subrayó además la coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, para impulsar programas que fortalezcan el desarrollo urbano y social del municipio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-intensifica-rehabilitacion-de-calles-gracias-al-programa-aqui-andamos-HP19704416
$!Vecinos de Lomas Verdes agradecieron la intervención del municipio para mejorar las condiciones de su colonia.
Vecinos de Lomas Verdes agradecieron la intervención del municipio para mejorar las condiciones de su colonia. CORTESÍA

Durante el evento, el diputado local Álvaro Moreira Valdés señaló que este tipo de acciones permiten mejorar el entorno de las colonias y fortalecer el orgullo de quienes viven en ellas.

Por su parte, Martha Alicia González Salazar, en representación de los vecinos beneficiados, agradeció al Ayuntamiento por llevar el programa a Lomas Verdes, destacando que iniciativas de este tipo han contribuido a mejorar diversos sectores de la ciudad.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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