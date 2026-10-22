Alumnos denuncian presiones y amenazas en elección de la FCA en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Descalificaciones, advertencias sobre posibles despidos y presiones relacionadas con las calificaciones son algunas de las inconformidades que han manifestado estudiantes durante el proceso electoral para renovar la Dirección de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UAdeC Unidad Norte.

De acuerdo con señalamientos de los alumnos, durante las visitas a los salones algunos participantes en las campañas han aprovechado para desacreditar a otros contendientes, lanzar acusaciones de presunta corrupción y advertir sobre posibles despidos de maestros y trabajadores si determinadas candidaturas resultan ganadoras.

Los estudiantes también refieren comentarios sobre posibles afectaciones en sus calificaciones por apoyar a otros aspirantes, situación que ha generado preocupación entre quienes consideran que sus preferencias electorales no deberían influir en su desempeño académico.

Los inconformes expresaron su cansancio ante las constantes descalificaciones y confrontaciones que, aseguran, se han presentado durante las campañas. Señalaron que este proceso debería centrarse en las propuestas de quienes buscan encabezar la institución y esperan que la contienda se desarrolle con respeto, sin amenazas ni presiones hacia estudiantes, docentes y trabajadores.

Finalmente, se precisa que los señalamientos corresponden a testimonios de alumnos y no implican que las conductas mencionadas hayan sido acreditadas por las autoridades universitarias.