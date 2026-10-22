Alumnos denuncian presiones y amenazas en elección de la FCA en Monclova

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    Alumnos denuncian presiones y amenazas en elección de la FCA en Monclova
    La Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UAdeC Unidad Norte, donde se lleva a cabo el proceso electoral para renovar su dirección. LIDIET MEXICANO

Los inconformes señalan advertencias sobre despidos de maestros y posibles afectaciones en calificaciones durante las campañas de los seis aspirantes

MONCLOVA, COAH.- Descalificaciones, advertencias sobre posibles despidos y presiones relacionadas con las calificaciones son algunas de las inconformidades que han manifestado estudiantes durante el proceso electoral para renovar la Dirección de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UAdeC Unidad Norte.

En esta elección participan Javier Toledo, Edgardo Suárez, Carlos Celedoni, Perla Flores, Magaly Riojas y Silvia Rodríguez, quienes buscan dirigir la Facultad.

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De acuerdo con señalamientos de los alumnos, durante las visitas a los salones algunos participantes en las campañas han aprovechado para desacreditar a otros contendientes, lanzar acusaciones de presunta corrupción y advertir sobre posibles despidos de maestros y trabajadores si determinadas candidaturas resultan ganadoras.

Los estudiantes también refieren comentarios sobre posibles afectaciones en sus calificaciones por apoyar a otros aspirantes, situación que ha generado preocupación entre quienes consideran que sus preferencias electorales no deberían influir en su desempeño académico.

Los inconformes expresaron su cansancio ante las constantes descalificaciones y confrontaciones que, aseguran, se han presentado durante las campañas. Señalaron que este proceso debería centrarse en las propuestas de quienes buscan encabezar la institución y esperan que la contienda se desarrolle con respeto, sin amenazas ni presiones hacia estudiantes, docentes y trabajadores.

Finalmente, se precisa que los señalamientos corresponden a testimonios de alumnos y no implican que las conductas mencionadas hayan sido acreditadas por las autoridades universitarias.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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