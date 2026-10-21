Asume Óscar Nájera Davis la dirección de Jurisprudencia de la Uadec

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Saltillo
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    Asume Óscar Nájera Davis la dirección de Jurisprudencia de la Uadec
    Nájera Davis tomó protesta, al igual que el nuevo Consejo Directivo y Consejo Universitario. CORTESÍA

Óscar Nájera Davis rindió protesta como director de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC para el periodo 2026-2029

Óscar Nájera Davis rindió protesta este miércoles como nuevo director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), para el periodo 2026-2029, luego de resultar ganador en las elecciones internas celebradas el pasado 10 de septiembre, en las que obtuvo 503 votos.

Durante su mensaje en la toma de protesta, Nájera Davis señaló que asumir un cargo de representación implica un compromiso con la comunidad universitaria y con los valores de la institución, como la autonomía, la transparencia, la igualdad, la honestidad, el diálogo y la responsabilidad social.

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Indicó que su gestión estará orientada a contribuir a una universidad comprometida con la formación del conocimiento y el bienestar de la sociedad.

Anteriormente, en su primer discurso tras resultar electo, Nájera Davis recordó que su trayectoria estuvo marcada por dificultades y por el esfuerzo para alcanzar sus ideales, por lo que expresó su intención de respaldar a los estudiantes en sus sueños y proyectos.

En ese mismo mensaje, el entonces director electo planteó la necesidad de adaptar la Facultad a los nuevos tiempos y convocó a estudiantes y docentes a trabajar de manera conjunta para fortalecer a la institución. También manifestó su interés en mantener una comunidad incluyente y sumar a sus integrantes al desarrollo de Jurisprudencia.

Durante el evento, el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, destacó que asumir la dirección de la Facultad representa una responsabilidad de servicio y compromiso con la comunidad universitaria. Exhortó a Nájera Davis y a los consejos Universitario y Directivo a mantener el diálogo, escuchar las distintas voces y construir acuerdos mediante el trabajo en unidad, con las y los estudiantes como prioridad en la toma de decisiones.

Pimentel Martínez también refrendó la disposición de la Rectoría para acompañar a la Facultad en su desarrollo y subrayó la importancia de formar profesionistas del Derecho con preparación académica, principios y sensibilidad social, comprometidos con la justicia.

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En el acto, realizado en el lobby del plantel, la secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila, Elma Marisol Martínez González, quien acudió en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, señaló que el inicio de una nueva gestión representa una oportunidad para fortalecer la excelencia académica y dar continuidad al legado de la institución.

La funcionaria llamó al nuevo director y a los consejeros a trabajar en equipo, sumar voluntades y respetar la pluralidad de ideas, con la educación como prioridad.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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