Alzarán la voz exobreros de AHMSA en marcha del día del trabajo

MONCLOVA, COAH.- En el marco del próximo Día del Trabajo, ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) alistan una movilización que combinará el tradicional desfile con una protesta pacífica, con el objetivo de exigir a las autoridades que aceleren la resolución del conflicto laboral que enfrentan desde hace meses. Julián Torres Ávalos, líder del Grupo de Defensa de ex trabajadores de AHMSA, dio a conocer que este acuerdo fue tomado en reunión reciente, ante la falta de avances concretos en el proceso legal y el pago pendiente hacia cientos de obreros. Señaló que la intención es aprovechar la visibilidad del 1 de mayo para hacer un llamado directo a las autoridades responsables.

Explicó que la principal exigencia está dirigida a las instancias judiciales que llevan el caso, particularmente a la juez y al síndico, a quienes demandarán que se eviten más demoras en el proceso. “Ya no queremos más prórrogas ni retrasos, necesitamos que esto se agilice y que de una vez se dé una solución para que se nos pague”, expresó. Torres Ávalos subrayó que la problemática no solo afecta a los ex trabajadores, sino que ha tenido un impacto directo en la economía de Monclova y de toda la región Centro de Coahuila, por lo que hizo un llamado abierto a la ciudadanía para sumarse a la movilización. “Este no es un problema únicamente de nosotros, es un problema de toda la ciudad y de la región. Por eso invitamos a todos los sectores a que nos acompañen y respalden esta causa”, indicó. Detalló que el contingente partirá a las 9:00 de la mañana desde la fuente de las Garzas y avanzará hasta la Presidencia Municipal, donde se espera concluir la jornada con un posicionamiento público. Añadió que en los próximos días se estará solicitando el permiso correspondiente para llevar a cabo la manifestación.

El dirigente insistió en que se tratará de una marcha completamente pacífica, organizada y responsable, en la que se buscará evitar cualquier afectación a terceros. No obstante, dejó en claro que la exigencia será firme. “Vamos a alzar la voz de manera enérgica, pero siempre dentro del marco del respeto. Como organización nos hemos cuidado de no causar daños y así seguiremos”, afirmó. Finalmente, reiteró que la movilización busca presionar para que las autoridades tomen con seriedad el caso y actúen con prontitud, ante la desesperación de los trabajadores que llevan meses sin recibir una solución a sus demandas laborales.

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