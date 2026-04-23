Fijan plazo para manifestarse sobre venta de AHMSA

El proceso de venta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) entró en una fase clave, luego de que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles fijara el próximo 27 de abril como fecha límite para que las partes interesadas presenten sus manifestaciones sobre la propuesta de enajenación. La medida fue dada a conocer a través de un comunicado difundido por la propia acerera, actualmente en quiebra, en el que se detalló que el plazo deriva de los acuerdos judiciales emitidos los días 21 y 22 de abril. En dichos resolutivos se establece que, una vez concluido este periodo, la autoridad estará en condiciones de emitir un fallo respecto a la propuesta presentada por la Sindicatura.

El plan de venta, formalizado el pasado 31 de marzo, forma parte del proceso de concurso mercantil que enfrentan ambas compañías y plantea la enajenación de los activos bajo el esquema de “unidad productiva”. Esta estrategia busca evitar el desmantelamiento de las plantas y operaciones mineras, apostando por la venta integral del complejo industrial para preservar su funcionamiento.

Bajo la conducción del síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, la propuesta fue entregada ante el órgano jurisdiccional en tiempo y forma. El objetivo central es mantener el mayor valor posible de los activos, lo que impactaría directamente en la estabilidad laboral de cientos de trabajadores y en la economía regional.

Por ahora, los detalles técnicos del proceso se mantienen reservados, a la espera de la resolución judicial que definirá las condiciones legales, los mecanismos de participación para inversionistas y las bases del procedimiento de venta. La decisión final es especialmente relevante para Monclova y la Región Centro de Coahuila, donde la reactivación de AHMSA es considerada fundamental para la recuperación económica local. Mientras tanto, acreedores, trabajadores y actores del sector permanecen atentos al fallo que marcará el rumbo de uno de los procesos industriales más importantes del país. Este nuevo proceso se da, luego que a finales de febrero se declarara desierto el proceso para enajenar a la siderúrgica, debido al incumplimiento de dos requisitos previstos en el proceso por parte del único postor calificado para la puja.

Publicidad

Temas

Economía ACERO

Localizaciones

Monclova

Organizaciones

AHMSA

