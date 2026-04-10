Anuncia Alcalde de Monclova enroques en su gabinete

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Monclova
/ 10 abril 2026
    Anuncia Alcalde de Monclova enroques en su gabinete
    Autoridades municipales preparan cambios organizativos para mejorar el funcionamiento interno. CORTESÍA

Carlos Villarreal aclara que no habrá recortes de personal; ‘son para mejorar resultados’

MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal Pérez, anunció una serie de enroques dentro de la administración municipal con el objetivo de reforzar áreas clave como Ecología y Pasaportes, sin contemplar despidos.

El Edil de Monclova explicó que estos cambios responden a la necesidad de mejorar la planeación en el corto y mediano plazo, particularmente en materia financiera y legal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/ninos-huyen-de-casa-por-presunto-maltrato-familiar-en-monclova-FD19922025

“Habrá movimientos internos para lograr un fortalecimiento constante en la administración”, señaló.

Como parte de esta estrategia, se trabaja en la creación de un área especializada en planeación estratégica que permita dar mayor orden y eficiencia a los procesos administrativos.

En paralelo, el municipio ha detectado diversas problemáticas en asentamientos urbanos, así como en la regularización de predios, temas que requerirán atención prioritaria en los próximos meses.

El Alcalde indicó que también se ajustarán esquemas financieros ante factores externos que impactan los costos. Como ejemplo, mencionó el incremento del 30 por ciento en el precio del asfalto, lo que obliga a replantear proyectos de obra pública.

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