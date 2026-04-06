Alza en costo de asfalto pone en alerta las obras viales en Saltillo

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Saltillo
/ 6 abril 2026
    Alza en costo de asfalto pone en alerta las obras viales en Saltillo
    El incremento en el precio del asfalto obligará al Municipio a revisar el presupuesto destinado a pavimentación y rehabilitación vial. MANUEL RODRÍGUEZ

Obras Públicas advirtió que el aumento en el precio del insumo obligará a revisar el presupuesto para no afectar los programas de pavimentación

El aumento en el precio del asfalto encendió alertas en el área de Obras Públicas de Saltillo, que ya revisa junto con el área financiera cómo absorber el impacto sin frenar los trabajos de pavimentación previstos para este año.

El director de la dependencia, Antonio Nerio, informó que el incremento notificado por proveedores alcanza el 30 por ciento, lo que representa una presión directa sobre el presupuesto destinado a infraestructura vial.

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“El asfalto nos acaban de notificar que tiene un incremento del 30 por ciento, entonces tenemos ya reuniones con el área de finanzas para ver esa situación y que no afecte los trabajos”, señaló.

De acuerdo con lo explicado por el funcionario, el ajuste proviene de las refinerías de Pemex en Cadereyta y Salamanca, situación que ya comenzó a reflejarse en los costos que reportan contratistas que participan en obras municipales.

“A través de los contratistas nos notifican que tanto las refinerías de Cadereyta y de Salamanca van a presentar estos incrementos y hasta el 30 por ciento en el asfalto”, detalló.

Nerio indicó que este ajuste se suma al encarecimiento de otros insumos, como el diésel, lo que complica aún más la planeación de obras relacionadas con pavimentación y rehabilitación de calles.

“Afecta sí, pues nosotros tenemos un presupuesto asignado; el programa de obras, sobre todo para pavimentación, está diseñado no en volumen de asfalto, sino en presupuesto asignado”, admitió.

Ante este panorama, el Municipio analiza con la Tesorería y la Alcaldía posibles rutas para evitar que el alza termine reduciendo el alcance de las obras contempladas en vialidades dañadas de la ciudad.

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“Vamos a estar platicando con la tesorera y el alcalde para que no afecte el programa, que es un programa ambicioso para poder rehabilitar la infraestructura vial que está tan dañada”, puntualizó.

Como parte de las medidas para amortiguar el impacto, el Ayuntamiento también mantiene gestiones ante Pemex para obtener donaciones en especie de asfalto y combustible.

“Estamos tramitando con Pemex donativos en especie de asfalto, como de combustible. Eso puede compensar también estos efectos del incremento en los precios”, concluyó Nerio, al señalar que esperan una respuesta durante este mes.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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