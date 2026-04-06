Alza en costo de asfalto pone en alerta las obras viales en Saltillo

El director de la dependencia, Antonio Nerio, informó que el incremento notificado por proveedores alcanza el 30 por ciento, lo que representa una presión directa sobre el presupuesto destinado a infraestructura vial.

El aumento en el precio del asfalto encendió alertas en el área de Obras Públicas de Saltillo , que ya revisa junto con el área financiera cómo absorber el impacto sin frenar los trabajos de pavimentación previstos para este año.

“El asfalto nos acaban de notificar que tiene un incremento del 30 por ciento, entonces tenemos ya reuniones con el área de finanzas para ver esa situación y que no afecte los trabajos”, señaló.

De acuerdo con lo explicado por el funcionario, el ajuste proviene de las refinerías de Pemex en Cadereyta y Salamanca, situación que ya comenzó a reflejarse en los costos que reportan contratistas que participan en obras municipales.

“A través de los contratistas nos notifican que tanto las refinerías de Cadereyta y de Salamanca van a presentar estos incrementos y hasta el 30 por ciento en el asfalto”, detalló.

Nerio indicó que este ajuste se suma al encarecimiento de otros insumos, como el diésel, lo que complica aún más la planeación de obras relacionadas con pavimentación y rehabilitación de calles.

“Afecta sí, pues nosotros tenemos un presupuesto asignado; el programa de obras, sobre todo para pavimentación, está diseñado no en volumen de asfalto, sino en presupuesto asignado”, admitió.

Ante este panorama, el Municipio analiza con la Tesorería y la Alcaldía posibles rutas para evitar que el alza termine reduciendo el alcance de las obras contempladas en vialidades dañadas de la ciudad.