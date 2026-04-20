Anuncia Monclova canje de armas a partir del 27 de abril

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Monclova
/ 20 abril 2026
    Anuncia Monclova canje de armas a partir del 27 de abril
    EL módulo de recepción de armamento será colocado en la plaza principal, en un horario de 09:00 a 15:00 horas. ARCHIVO

La ciudadanía podrá acudir de forma anónima y voluntaria a canjear material bélico a cambio de dinero

MONCLOVA, COAH.- Con una nueva convocatoria enfocada en la prevención, autoridades municipales y militares anunciaron el arranque de la campaña de canje de armas 2026 en Monclova, una estrategia que busca retirar de los hogares material bélico y reducir riesgos para la población.

El alcalde Carlos Villarreal, acompañado del teniente coronel de infantería Jorge Luis Cigarroa, comandante del 105 Batallón de Infantería, dio a conocer que esta jornada se desarrollará del 27 de abril al 1 de mayo en la explanada de la plaza principal, donde se instalará un módulo de atención en horario de 09:00 a 15:00 horas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/localizan-sana-y-salva-a-menor-en-monclova-se-ausento-por-voluntad-propia-BH20142553

El objetivo, señalaron, es que la ciudadanía entregue de manera voluntaria, anónima y pacífica armas de fuego, cartuchos y explosivos que pudieran representar un peligro, a cambio de un incentivo económico establecido mediante un tabulador oficial.

“Invitamos a la ciudadanía a participar en esta campaña de manera voluntaria y anónima; cada arma que se entrega es un riesgo menos en los hogares y un paso más para fortalecer la seguridad de nuestras comunidades”, señaló el teniente coronel de infantería Jorge Luis Cigarroa.

Durante el anuncio, se subrayó que esta campaña forma parte del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, alineado al modelo de seguridad que se impulsa en Coahuila, donde la prevención juega un papel clave.

Además, se recordó que en la edición 2025 se obtuvieron resultados importantes, con la entrega de cerca de 160 mil pesos a participantes y el aseguramiento de municiones, cargadores, una granada y 58 armas de fuego, lo que refuerza la importancia de mantener este tipo de programas activos.

Finalmente, autoridades hicieron un llamado a la población para participar en esta nueva edición, destacando que cada arma retirada de circulación representa un paso más hacia entornos más seguros para las familias de Monclova.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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