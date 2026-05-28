Aprueba Cabildo de Monclova cuenta pública de abril

El secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina, informó que la aprobación se realizó en cumplimiento del Código Municipal, el cual establece que antes de concluir cada mes debe revisarse y votarse la cuenta pública del periodo anterior.

MONCLOVA, COAH.- El Cabildo de Monclova aprobó por unanimidad la Cuenta Pública correspondiente al mes de abril de 2026, durante la sesión ordinaria celebrada este jueves.

Aunque algunos regidores realizaron observaciones y plantearon sugerencias relacionadas con movimientos y acciones administrativas, el dictamen fue avalado por unanimidad por los integrantes del Cabildo.

“Hoy fue aprobada la Cuenta Pública del mes de abril de 2026 y fue aprobada por unanimidad, con algunas sugerencias y observaciones de algunos regidores, pero quiero destacar que fue aprobada por unanimidad”, señaló el funcionario.

REGULACIÓN DE ALCOHOL Y CADENAS COMERCIALES

Durante la misma sesión también se abordaron temas relacionados con el comercio local y la regularización de negocios con venta de bebidas alcohólicas. Se autorizó la condonación de recargos para pequeños establecimientos que no han podido ponerse al corriente debido a la situación económica que atraviesa Monclova.

Medina explicó que la intención es incentivar a los comerciantes para que regularicen sus permisos y continúen operando dentro de la legalidad. Aclaró que los impuestos no fueron eliminados, únicamente los recargos acumulados.

Asimismo, el Cabildo autorizó nuevas licencias comerciales para cadenas que continúan expandiéndose en la ciudad, entre ellas sucursales de Oxxo y pequeños formatos comerciales vinculados a Walmart que ya operan en algunos sectores habitacionales.

El secretario del Ayuntamiento destacó que la mayoría de las grandes cadenas cumplen en tiempo y forma con sus pagos, mientras que los apoyos aprobados están enfocados principalmente en pequeños negocios de colonias que enfrentan dificultades para cubrir sus obligaciones.