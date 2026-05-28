Aprueba Cabildo de Monclova cuenta pública de abril

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    Aprueba Cabildo de Monclova cuenta pública de abril
    Durante la sesión de Cabildo también se aprobaron apoyos para regularización de pequeños comercios y nuevas licencias comerciales. LIDIET MEXICANO

Regidores realizaron observaciones durante la sesión, aunque el dictamen fue avalado por unanimidad

MONCLOVA, COAH.- El Cabildo de Monclova aprobó por unanimidad la Cuenta Pública correspondiente al mes de abril de 2026, durante la sesión ordinaria celebrada este jueves.

El secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina, informó que la aprobación se realizó en cumplimiento del Código Municipal, el cual establece que antes de concluir cada mes debe revisarse y votarse la cuenta pública del periodo anterior.

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Aunque algunos regidores realizaron observaciones y plantearon sugerencias relacionadas con movimientos y acciones administrativas, el dictamen fue avalado por unanimidad por los integrantes del Cabildo.

“Hoy fue aprobada la Cuenta Pública del mes de abril de 2026 y fue aprobada por unanimidad, con algunas sugerencias y observaciones de algunos regidores, pero quiero destacar que fue aprobada por unanimidad”, señaló el funcionario.

REGULACIÓN DE ALCOHOL Y CADENAS COMERCIALES

Durante la misma sesión también se abordaron temas relacionados con el comercio local y la regularización de negocios con venta de bebidas alcohólicas. Se autorizó la condonación de recargos para pequeños establecimientos que no han podido ponerse al corriente debido a la situación económica que atraviesa Monclova.

Medina explicó que la intención es incentivar a los comerciantes para que regularicen sus permisos y continúen operando dentro de la legalidad. Aclaró que los impuestos no fueron eliminados, únicamente los recargos acumulados.

Asimismo, el Cabildo autorizó nuevas licencias comerciales para cadenas que continúan expandiéndose en la ciudad, entre ellas sucursales de Oxxo y pequeños formatos comerciales vinculados a Walmart que ya operan en algunos sectores habitacionales.

El secretario del Ayuntamiento destacó que la mayoría de las grandes cadenas cumplen en tiempo y forma con sus pagos, mientras que los apoyos aprobados están enfocados principalmente en pequeños negocios de colonias que enfrentan dificultades para cubrir sus obligaciones.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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