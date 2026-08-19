Apuesta Cuatro Ciénegas por incrementar turismo con más hospedaje y cultura

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    Apuesta Cuatro Ciénegas por incrementar turismo con más hospedaje y cultura
    Dos nuevos proyectos turísticos buscan ampliar las opciones de alojamiento y atractivos para prolongar la estancia de visitantes en Cuatro Ciénegas. CORTESÍA

Un nuevo hotel y un próximo museo se perfilan como nuevos componentes de la estrategia para fortalecer el turismo en el Pueblo Mágico

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- La oferta turística del Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, Coahuila, continúa creciendo con nuevos proyectos de hospedaje y cultura.

Entre las próximas incorporaciones destacan el hotel Granata, complejo que contempla ampliar la capacidad de alojamiento del Pueblo Mágico, así como un nuevo espacio museístico para los atractivos que ya existen en el municipio.

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El proyecto hotelero, que será inaugurado este 22 de agosto, también ha sido presentado como parte de las nuevas experiencias que buscan fortalecer la actividad turística de Cuatro Ciénegas. El municipio cuenta con hoteles boutique, haciendas, villas y complejos turísticos, además de sus tradicionales atractivos naturales como las pozas, dunas de yeso y el valle protegido.

A esta oferta se pretende agregar un nuevo museo. De concretarse, se incorporaría a los cuatro espacios museísticos que actualmente registra el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura federal para Cuatro Ciénegas: el Museo de la Casa de la Cultura, el Museo Comunitario en Regularidad, el Museo Casa Venustiano Carranza y otro recinto registrado en el municipio.

El Museo Casa Carranza, uno de los principales referentes culturales del Pueblo Mágico, forma parte además de la Red Estatal de Museos de Coahuila.

La incorporación de otro recinto permitiría ampliar las opciones para los turistas que buscan actividades culturales y no solamente recorridos por los espacios naturales.

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La intención se relaciona con una estrategia de diversificación que busca que los visitantes encuentren más motivos para permanecer en Cuatro Ciénegas y consumir servicios de hospedaje, gastronomía, comercio y experiencias.

Así, la apertura de Granata y el proyecto de un nuevo museo representan dos apuestas distintas, pero complementarias: más espacios para alojar visitantes y nuevos atractivos para mantenerlos en el Pueblo Mágico, en una localidad cuya economía depende en buena medida de la actividad turística.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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