Arrancan obras por más de 16 mdp dentro del plan ‘Prendamos Monclova’

Monclova
/ 8 marzo 2026
    Se realizan recarpeteos en calles de las colonias Las Flores, Miravalle y Zona Centro. CORTESÍA

Los trabajos buscan mejorar la movilidad y modernizar vialidades en distintos sectores

Como parte del Plan de Inversión “Prendamos Monclova”, que se desarrolla en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó durante la primera semana de marzo el arranque y supervisión de diversas obras de infraestructura urbana con una inversión superior a 16 millones de pesos.

Las acciones forman parte de una estrategia para mejorar la movilidad, modernizar vialidades y recuperar espacios comunitarios en distintos sectores de Monclova, atendiendo las necesidades planteadas por habitantes de diversas colonias.

Entre las obras que iniciaron o fueron supervisadas durante esta semana se encuentra el recarpeteo de la calle Chapultepec, en la colonia Las Flores, entre Texcoco y El Potrero; así como el recarpeteo de la calle Pedro Aranda, en la Zona Centro, entre José María Morelos y avenida Constitución.

También se realizan trabajos de pavimentación en la colonia El Roble, específicamente en la calle Encino, entre Luis Donaldo Colosio y El Roble, así como en la calle El Roble, entre 30 de Abril y Encinos.

De igual forma, se contempla la rehabilitación de la Casa de la colonia El Campanario, además del recarpeteo del andador Lucio Blanco, en la colonia Miravalle, entre Paseo del Valle y Ciprés Lucio Blanco, así como trabajos de recarpeteo en la calle Claveles, entre Lucio Blanco y el andador Lucio Blanco.

Las obras responden a solicitudes planteadas por vecinos de diversas colonias. CORTESÍA

El alcalde Carlos Villarreal destacó que estas acciones forman parte de un plan integral orientado a fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de las familias.

“Seguimos trabajando con orden, coordinación y resultados para llevar más obras a nuestras colonias. En equipo con el gobernador Manolo Jiménez seguimos impulsando proyectos que mejoran nuestras calles, fortalecen los espacios comunitarios y responden a las necesidades de nuestra gente”, expresó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirmó su compromiso de continuar impulsando obras estratégicas en coordinación con el Gobierno del Estado y con la participación de la ciudadanía, con el objetivo de consolidar una ciudad con mejores servicios, mayor competitividad y más oportunidades para las familias de Monclova.

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

