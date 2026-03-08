Arrancan obras por más de 16 mdp dentro del plan ‘Prendamos Monclova’

Como parte del Plan de Inversión “Prendamos Monclova”, que se desarrolla en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó durante la primera semana de marzo el arranque y supervisión de diversas obras de infraestructura urbana con una inversión superior a 16 millones de pesos.

Las acciones forman parte de una estrategia para mejorar la movilidad, modernizar vialidades y recuperar espacios comunitarios en distintos sectores de Monclova, atendiendo las necesidades planteadas por habitantes de diversas colonias.

Entre las obras que iniciaron o fueron supervisadas durante esta semana se encuentra el recarpeteo de la calle Chapultepec, en la colonia Las Flores, entre Texcoco y El Potrero; así como el recarpeteo de la calle Pedro Aranda, en la Zona Centro, entre José María Morelos y avenida Constitución.

También se realizan trabajos de pavimentación en la colonia El Roble, específicamente en la calle Encino, entre Luis Donaldo Colosio y El Roble, así como en la calle El Roble, entre 30 de Abril y Encinos.

De igual forma, se contempla la rehabilitación de la Casa de la colonia El Campanario, además del recarpeteo del andador Lucio Blanco, en la colonia Miravalle, entre Paseo del Valle y Ciprés Lucio Blanco, así como trabajos de recarpeteo en la calle Claveles, entre Lucio Blanco y el andador Lucio Blanco.