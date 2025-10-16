Arranca en Monclova Colecta Nacional ‘Alimenta’ 2025

MONCLOVA, COAH.- En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el alcalde Carlos Villarreal acompañó a Rolando Villarreal, presidente del Consejo de Cáritas Región Siderúrgica, en el arranque de la Colecta Nacional “Alimenta” 2025, organizada a nivel nacional por el Banco de Alimentos de México (BAMX) y Cáritas.

La campaña tiene como objetivo reunir ocho toneladas de alimentos no perecederos en la región, además de crear conciencia sobre el desperdicio y el reparto desigual de los alimentos en el mundo.

Con esta acción, el Gobierno Municipal de Monclova se suma a la promoción de la colecta que impulsa Cáritas, fortaleciendo las iniciativas que benefician a las familias monclovenses y de toda la Región Centro.

Rolando Villarreal Cereceres destacó que la colecta se llevará a cabo mediante centros de acopio que se ubicaran en las instalaciones de Cáritas, escuelas, parroquias, empresas y universidades.

“Invitamos a la comunidad a que se sume a esta campaña que es de todos, los donativos se estarán recibiendo en los diferentes centros de acopio, posteriormente los productos donados se canalizarán a quienes más lo necesiten”.