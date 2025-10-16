Arranca en Monclova Colecta Nacional ‘Alimenta’ 2025
Se suma Gobierno municipal a la iniciativa solidaria de Cáritas, en favor de las familias de la región Centro de Coahuila
MONCLOVA, COAH.- En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el alcalde Carlos Villarreal acompañó a Rolando Villarreal, presidente del Consejo de Cáritas Región Siderúrgica, en el arranque de la Colecta Nacional “Alimenta” 2025, organizada a nivel nacional por el Banco de Alimentos de México (BAMX) y Cáritas.
La campaña tiene como objetivo reunir ocho toneladas de alimentos no perecederos en la región, además de crear conciencia sobre el desperdicio y el reparto desigual de los alimentos en el mundo.
Con esta acción, el Gobierno Municipal de Monclova se suma a la promoción de la colecta que impulsa Cáritas, fortaleciendo las iniciativas que benefician a las familias monclovenses y de toda la Región Centro.
Rolando Villarreal Cereceres destacó que la colecta se llevará a cabo mediante centros de acopio que se ubicaran en las instalaciones de Cáritas, escuelas, parroquias, empresas y universidades.
“Invitamos a la comunidad a que se sume a esta campaña que es de todos, los donativos se estarán recibiendo en los diferentes centros de acopio, posteriormente los productos donados se canalizarán a quienes más lo necesiten”.
Durante su intervención el alcalde Carlos Villarreal señaló: “En Monclova creemos en la fuerza de la solidaridad. Cada alimento donado representa esperanza para una familia y demuestra que juntos podemos hacer grandes cosas.
Agradezco a Cáritas, al Banco de Alimentos y a todas las instituciones que se suman a esta noble causa. Unidos sociedad y gobierno, seguimos construyendo una comunidad más humana y solidaria”.
En el evento estuvieron presentes monseñor Néstor Martínez Sánchez, Párroco de la Parroquia Santiago Apóstol; Rolando Villarreal, presidente del Consejo de Cáritas Región Siderúrgica; Gabriela Martínez, consejera y esposa del presidente del consejo.
Así como Cristina Rivera González, directora de Cáritas Región Siderúrgica y BAMX Monclova; y Rosalinda García Carrillo, regidora de Desarrollo Social.
El Gobierno Municipal de Monclova refrenda su compromiso de trabajar en equipo con las organizaciones sociales y el Gobierno del Estado, impulsando acciones solidarias que promuevan el bienestar de las familias que más lo necesitan.