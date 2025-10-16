Arranca en Monclova Colecta Nacional ‘Alimenta’ 2025

Monclova
/ 16 octubre 2025
    Arranca en Monclova Colecta Nacional ‘Alimenta’ 2025
    Carlos Villarreal llamó a la ciudadanía a mantenerse solidario con los que menos tienen. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Se suma Gobierno municipal a la iniciativa solidaria de Cáritas, en favor de las familias de la región Centro de Coahuila

MONCLOVA, COAH.- En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el alcalde Carlos Villarreal acompañó a Rolando Villarreal, presidente del Consejo de Cáritas Región Siderúrgica, en el arranque de la Colecta Nacional “Alimenta” 2025, organizada a nivel nacional por el Banco de Alimentos de México (BAMX) y Cáritas.

La campaña tiene como objetivo reunir ocho toneladas de alimentos no perecederos en la región, además de crear conciencia sobre el desperdicio y el reparto desigual de los alimentos en el mundo.

TE PUEDE INTERESAR: Protección Civil refuerza la seguridad en cementerios de Torreón previo a Día de Muertos

Con esta acción, el Gobierno Municipal de Monclova se suma a la promoción de la colecta que impulsa Cáritas, fortaleciendo las iniciativas que benefician a las familias monclovenses y de toda la Región Centro.

Rolando Villarreal Cereceres destacó que la colecta se llevará a cabo mediante centros de acopio que se ubicaran en las instalaciones de Cáritas, escuelas, parroquias, empresas y universidades.

“Invitamos a la comunidad a que se sume a esta campaña que es de todos, los donativos se estarán recibiendo en los diferentes centros de acopio, posteriormente los productos donados se canalizarán a quienes más lo necesiten”.

$!La iniciativa le dará apoyo a miles de personas en la región.
La iniciativa le dará apoyo a miles de personas en la región. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Durante su intervención el alcalde Carlos Villarreal señaló: “En Monclova creemos en la fuerza de la solidaridad. Cada alimento donado representa esperanza para una familia y demuestra que juntos podemos hacer grandes cosas.

Agradezco a Cáritas, al Banco de Alimentos y a todas las instituciones que se suman a esta noble causa. Unidos sociedad y gobierno, seguimos construyendo una comunidad más humana y solidaria”.

En el evento estuvieron presentes monseñor Néstor Martínez Sánchez, Párroco de la Parroquia Santiago Apóstol; Rolando Villarreal, presidente del Consejo de Cáritas Región Siderúrgica; Gabriela Martínez, consejera y esposa del presidente del consejo.

TE PUEDE INTERESAR: Ciudad Acuña se suma a la celebración mundial del Bastón Blanco

Así como Cristina Rivera González, directora de Cáritas Región Siderúrgica y BAMX Monclova; y Rosalinda García Carrillo, regidora de Desarrollo Social.

El Gobierno Municipal de Monclova refrenda su compromiso de trabajar en equipo con las organizaciones sociales y el Gobierno del Estado, impulsando acciones solidarias que promuevan el bienestar de las familias que más lo necesitan.

Temas


Alimentos
programas sociales

Localizaciones


Monclova

true

Moisés Rodríguez

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La agrupación, integrada por 35 familias de la Región Centro, representa a madres, padres, hermanas e hijos que buscan a sus seres queridos desaparecidos.

Obtienen acta constitutiva Colectivo de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Monclova
true

‘Aquí Vamos Gratis’: Una buena solución para el transporte público en Saltillo
true

Tecnología y ciberseguridad en la fiscalización
Se prevé una ocupación hotelera del 90% en Saltillo y una derrama económica sin precedentes.

Llega el fin de semana más vaquero del año: inauguran Rodeo Saltillo 2025
Operaciones encubiertas contra Venezuela

Operaciones encubiertas contra Venezuela
Los trabajos contemplan albañilería, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, además de mobiliario sanitario.

Saltillo: avanza remodelación de recinto ferial, adjudican baños norte a empresa Salas López
true

Coahuila: Rodeo Gubernatura 2029 (I)
true

Eutanasia, el derecho a morir con dignidad