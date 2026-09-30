Feria Monclova 2026 arranca este jueves con música y coronación

MONCLOVA, COAH.- La Feria Monclova 2026 comenzará este jueves 1 de octubre con la ceremonia de inauguración y coronación de la nueva reina, en un evento encabezado por el alcalde Carlos Villarreal en la explanada del Estadio Kickapoo Lucky Eagle. La celebración se prolongará hasta el 18 de octubre e incluirá presentaciones musicales, espectáculos y actividades dirigidas a públicos de todas las edades. De acuerdo con el Gobierno Municipal de Monclova, la mayoría de las opciones serán gratuitas para facilitar la asistencia de las familias de Monclova y municipios vecinos.

La ceremonia de coronación está programada para las 20:00 horas y contará con la participación de 13 candidatas que buscarán convertirse en la soberana de esta edición. Al concluir el acto, se presentará el Fara Fara Dúo como parte de la cartelera inaugural. CARTELERA PARA TODA LA FAMILIA Durante los 18 días de actividades, la feria ofrecerá opciones de entretenimiento para habitantes de la Región Centro-Desierto y visitantes de otras localidades.

El Alcalde invitó a las familias a acudir y participar en la celebración, que busca fomentar la convivencia y atraer visitantes a la ciudad. La programación completa puede consultarse en la página oficial de Facebook de la Feria de Monclova. El evento cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y se organiza en coordinación con el Gobierno Municipal, con el propósito de impulsar el turismo, la actividad comercial y la economía regional. Las autoridades municipales señalaron que la feria representa una oportunidad para generar derrama económica y ofrecer espacios de entretenimiento a las familias.

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