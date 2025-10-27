Arranca Monclova ‘Porque me Quiero, Me Cuido’, un programa de mamografías gratuitas

MONCLOVA, COAH.- Con la meta de fomentar la detección oportuna del cáncer de mama, el municipio de Monclova puso en marcha la campaña “Porque me Quiero, Me Cuido”, mediante la cual se ofrecerán mastografías gratuitas a mujeres de entre 40 y 80 años, de hoy 27 de octubre al 22 de noviembre.

La iniciativa fue encabezada por el alcalde Carlos Villarreal Pérez y la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa Rubio, quienes destacaron la importancia de sumar esfuerzos entre el sector público y privado para fortalecer la salud preventiva.

Las mastografías se realizarán en una unidad móvil equipada con personal radiólogo especializado, de 8:30 de la mañana a 1:00 de la tarde, en los siguientes puntos:

Centro Eliseo Mendoza: del 27 al 31 de octubre y del 3 al 7 de noviembre.

CEDIF Sur: del 10 al 14 de noviembre y del 18 al 22 de noviembre.

Durante el arranque de la campaña participaron representantes del sector salud y de las empresas que colaboran en la iniciativa, entre ellos Enrique Osuna y César Rueda, de Tecnología Ambiental; Andrés Oyervides, de Mucho Gas y Andrés Osuna, presidente del Club Rotario.