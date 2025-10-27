Arranca Monclova ‘Porque me Quiero, Me Cuido’, un programa de mamografías gratuitas

Monclova
/ 27 octubre 2025
    Arranca Monclova ‘Porque me Quiero, Me Cuido’, un programa de mamografías gratuitas
    La presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa Rubio, encabeza la cruzada de detección. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

A partir de este 27 de octubre se puso en marcha la importante campaña de prevención contra este mal extendido

MONCLOVA, COAH.- Con la meta de fomentar la detección oportuna del cáncer de mama, el municipio de Monclova puso en marcha la campaña “Porque me Quiero, Me Cuido”, mediante la cual se ofrecerán mastografías gratuitas a mujeres de entre 40 y 80 años, de hoy 27 de octubre al 22 de noviembre.

La iniciativa fue encabezada por el alcalde Carlos Villarreal Pérez y la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa Rubio, quienes destacaron la importancia de sumar esfuerzos entre el sector público y privado para fortalecer la salud preventiva.

Las mastografías se realizarán en una unidad móvil equipada con personal radiólogo especializado, de 8:30 de la mañana a 1:00 de la tarde, en los siguientes puntos:

Centro Eliseo Mendoza: del 27 al 31 de octubre y del 3 al 7 de noviembre.

CEDIF Sur: del 10 al 14 de noviembre y del 18 al 22 de noviembre.

Durante el arranque de la campaña participaron representantes del sector salud y de las empresas que colaboran en la iniciativa, entre ellos Enrique Osuna y César Rueda, de Tecnología Ambiental; Andrés Oyervides, de Mucho Gas y Andrés Osuna, presidente del Club Rotario.

$!En una unidad bien equipada se realizarán las mastografías.
En una unidad bien equipada se realizarán las mastografías. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

En su mensaje, Mavi Sosa Rubio agradeció al alcalde por su respaldo constante a las causas de las mujeres y reconoció el apoyo del gobernador Manolo Jiménez y de Liliana Salinas, presidenta honoraria del DIF Coahuila.

Por su parte, Carlos Villarreal subrayó que esta campaña refleja la unión entre los distintos sectores para cuidar la salud de las monclovenses.

“Generemos conciencia diaria para prevenir a tiempo, por el bienestar de las mujeres, las familias y nuestra ciudad”, expresó.

Con esta acción, el Gobierno Municipal de Monclova busca acercar servicios de salud gratuitos y fortalecer la cultura de la prevención entre la población femenina.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

