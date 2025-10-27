Torreón: regidora del PRI evalúa denuncia por violencia política de género contra edil de Morena

TORREÓN, COAH.- La controversia estalló en la sesión ordinaria de Cabildo de Torreón este lunes, tras una tensa discusión sobre el informe trimestral (julio-septiembre), llevando a la regidora Dora Elia Salinas Durán, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a anunciar que estudia acciones legales contra el regidor de Morena, Gabriel Francisco Pedro, por posible violencia política en razón de género.

El origen del conflicto radicó en los señalamientos de los ediles morenistas sobre supuestos gastos excesivos y pasivos exagerados, acusando una mala gestión de los recursos municipales.

En respuesta, la regidora exigió a la oposición sustentar sus argumentos, señalando que en la reciente Comisión de Hacienda –donde compareció el tesorero Javier Jiménez– no se presentaron objeciones, e incluso hubo ausencias entre los críticos.

”Mi intervención se centró en solicitar que cualquier observación presentada se hiciera con el debido conocimiento del tema y con apego a la legalidad. Dicha exigencia se fundamenta en mi propia formación académica y experiencia, la cual incluye una Maestría en Administración, un Doctorado en Alta Dirección en curso, y una Licenciatura en Derecho”, dijo.

La priista rechazó que exista un mal ejercicio presupuestal, argumentando que las finanzas del municipio mantienen una solvencia de 150 por ciento para cubrir los pasivos. Asimismo, defendió la aplicación de los fondos en la obra pública actual, subrayando que el dinero se recauda “para hacer obra y no para dejarlo guardado.”

La reacción del regidor de Morena durante este intercambio fue lo que motivó a Salinas Durán a explorar los mecanismos legales para una denuncia por violencia política de género.