Torreón: regidora del PRI evalúa denuncia por violencia política de género contra edil de Morena

Torreón
/ 27 octubre 2025
    La reacción del regidor de Morena durante el intercambio de pareceres, fue lo que motivó a Salinas Durán a explorar los mecanismos legales para una denuncia por violencia política de género. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

El origen del conflicto radicó en los señalamientos de los ediles morenistas sobre supuestos gastos excesivos y pasivos exagerados

TORREÓN, COAH.- La controversia estalló en la sesión ordinaria de Cabildo de Torreón este lunes, tras una tensa discusión sobre el informe trimestral (julio-septiembre), llevando a la regidora Dora Elia Salinas Durán, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a anunciar que estudia acciones legales contra el regidor de Morena, Gabriel Francisco Pedro, por posible violencia política en razón de género.

El origen del conflicto radicó en los señalamientos de los ediles morenistas sobre supuestos gastos excesivos y pasivos exagerados, acusando una mala gestión de los recursos municipales.

En respuesta, la regidora exigió a la oposición sustentar sus argumentos, señalando que en la reciente Comisión de Hacienda –donde compareció el tesorero Javier Jiménez– no se presentaron objeciones, e incluso hubo ausencias entre los críticos.

”Mi intervención se centró en solicitar que cualquier observación presentada se hiciera con el debido conocimiento del tema y con apego a la legalidad. Dicha exigencia se fundamenta en mi propia formación académica y experiencia, la cual incluye una Maestría en Administración, un Doctorado en Alta Dirección en curso, y una Licenciatura en Derecho”, dijo.

La priista rechazó que exista un mal ejercicio presupuestal, argumentando que las finanzas del municipio mantienen una solvencia de 150 por ciento para cubrir los pasivos. Asimismo, defendió la aplicación de los fondos en la obra pública actual, subrayando que el dinero se recauda “para hacer obra y no para dejarlo guardado.”

La reacción del regidor de Morena durante este intercambio fue lo que motivó a Salinas Durán a explorar los mecanismos legales para una denuncia por violencia política de género.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

