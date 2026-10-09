Arranca pavimentación de calle Asturias, en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, puso en marcha los trabajos de pavimentación de la calle Asturias, también conocida como Jerez, en el fraccionamiento Villarreal, con una inversión de 734 mil 22 pesos que beneficiará directamente a 150 habitantes del sector.

La obra comprende 106 metros de vialidad, entre las calles Margarita Maza de Juárez y Eva Sámano de López, donde se realizarán trabajos para mejorar las condiciones de circulación y la infraestructura urbana.