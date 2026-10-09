Arranca pavimentación de calle Asturias, en Monclova

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    Arranca pavimentación de calle Asturias, en Monclova
    La calle Asturias del fraccionamiento Villarreal, será pavimentada con una inversión de 734 mil pesos. LIDIET MEXICANO

Los trabajos beneficiarán a 150 habitantes del sector

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, puso en marcha los trabajos de pavimentación de la calle Asturias, también conocida como Jerez, en el fraccionamiento Villarreal, con una inversión de 734 mil 22 pesos que beneficiará directamente a 150 habitantes del sector.

La obra comprende 106 metros de vialidad, entre las calles Margarita Maza de Juárez y Eva Sámano de López, donde se realizarán trabajos para mejorar las condiciones de circulación y la infraestructura urbana.

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Los recursos provienen del programa de obras de infraestructura del Gobierno del Estado, como parte de las acciones coordinadas con el Ayuntamiento de Monclova.

El proyecto contempla 848 metros cuadrados de pavimentación hidráulica, preparación de la base, aplicación de emulsión asfáltica, colocación de carpeta asfáltica en caliente y construcción de 194 metros lineales de cordón de concreto, además de la aplicación de pintura.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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