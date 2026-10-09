Arranca pavimentación de calle Asturias, en Monclova
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Los trabajos beneficiarán a 150 habitantes del sector
MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, puso en marcha los trabajos de pavimentación de la calle Asturias, también conocida como Jerez, en el fraccionamiento Villarreal, con una inversión de 734 mil 22 pesos que beneficiará directamente a 150 habitantes del sector.
La obra comprende 106 metros de vialidad, entre las calles Margarita Maza de Juárez y Eva Sámano de López, donde se realizarán trabajos para mejorar las condiciones de circulación y la infraestructura urbana.
Los recursos provienen del programa de obras de infraestructura del Gobierno del Estado, como parte de las acciones coordinadas con el Ayuntamiento de Monclova.
El proyecto contempla 848 metros cuadrados de pavimentación hidráulica, preparación de la base, aplicación de emulsión asfáltica, colocación de carpeta asfáltica en caliente y construcción de 194 metros lineales de cordón de concreto, además de la aplicación de pintura.