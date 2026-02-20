Arriba a Monclova Ernestina Godoy, titular de FGR; se reúne con Fiscal de Coahuila

Previo a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al municipio de Monclova este sábado, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, sostuvo una reunión con el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández, como parte de una gira de trabajo enfocada en reforzar la coordinación en materia de seguridad y procuración de justicia.

Durante su visita a la entidad, la fiscal federal acudió a un conocido restaurante de la ciudad, donde fue cuestionada sobre el caso de Pasta de Conchos, cuya explosión cumple 20 años y en la que quedaron atrapados 64 mineros.

Al respecto, respondió brevemente que las investigaciones continúan. “Seguimos investigando”, declaró antes de retirarse del lugar.

Por su parte, Federico Fernández Montañez informó que esta reunión forma parte del trabajo conjunto que se mantiene con la federación. Destacó que el nuevo delegado de la Fiscalía General de la República en Coahuila se integra a las acciones operativas y participará en una gira por la Región Centro y la Región Carbonífera.

Señaló que actualmente ambas dependencias trabajan de manera coordinada, revisando temas prioritarios en distintas regiones y estableciendo acciones que se implementarán en las próximas semanas, con objetivos claros en el combate a la delincuencia.

Asimismo, subrayó que en temas como los trabajos en Pasta de Conchos y El Pinabete se registran avances importantes, particularmente en la recuperación de cuerpos, lo que calificó como un esfuerzo sin precedentes realizado con sensibilidad hacia las familias afectadas.

Finalmente, reiteró que la coordinación entre la federación y el estado fortalece las investigaciones, permite compartir responsabilidades y consolida las estrategias de seguridad, manteniendo a Coahuila entre los estados con mejores resultados en esta materia.