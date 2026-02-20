Arriba a Monclova Ernestina Godoy, titular de FGR; se reúne con Fiscal de Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 20 febrero 2026
    Arriba a Monclova Ernestina Godoy, titular de FGR; se reúne con Fiscal de Coahuila
    El objetivo del encuentro fue fortalecer la coordinación en seguridad y procuración de justicia. LIDIET MEXICANO

Los funcionarios coordinan acciones de seguridad previo a visita de la presidenta Claudia Sheinbaum

Previo a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al municipio de Monclova este sábado, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, sostuvo una reunión con el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández, como parte de una gira de trabajo enfocada en reforzar la coordinación en materia de seguridad y procuración de justicia.

Durante su visita a la entidad, la fiscal federal acudió a un conocido restaurante de la ciudad, donde fue cuestionada sobre el caso de Pasta de Conchos, cuya explosión cumple 20 años y en la que quedaron atrapados 64 mineros.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum eliminará pensiones millonarias de ex funcionarios federales; recibirán la mitad de lo que gana la presidenta como máximo

Al respecto, respondió brevemente que las investigaciones continúan. “Seguimos investigando”, declaró antes de retirarse del lugar.

Por su parte, Federico Fernández Montañez informó que esta reunión forma parte del trabajo conjunto que se mantiene con la federación. Destacó que el nuevo delegado de la Fiscalía General de la República en Coahuila se integra a las acciones operativas y participará en una gira por la Región Centro y la Región Carbonífera.

Señaló que actualmente ambas dependencias trabajan de manera coordinada, revisando temas prioritarios en distintas regiones y estableciendo acciones que se implementarán en las próximas semanas, con objetivos claros en el combate a la delincuencia.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum visitará Saltillo para arrancar hospital regional de 260 camas

Asimismo, subrayó que en temas como los trabajos en Pasta de Conchos y El Pinabete se registran avances importantes, particularmente en la recuperación de cuerpos, lo que calificó como un esfuerzo sin precedentes realizado con sensibilidad hacia las familias afectadas.

Finalmente, reiteró que la coordinación entre la federación y el estado fortalece las investigaciones, permite compartir responsabilidades y consolida las estrategias de seguridad, manteniendo a Coahuila entre los estados con mejores resultados en esta materia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Monclova

Personajes


Ernestina Godoy
Federico Fernández Montañez

Organizaciones


FGE

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Casi nada

Casi nada
true

Lobatos: Amor a las cumbres
true

POLITICÓN: ¿Cuántos ya cayeron? Municipio de Saltillo enciende alerta por estafa con falsas multas vía SMS
Al lugar acudieron elementos de seguridad municipal y paramédicos.

Mujer pierde la vida luego de tomar la hostia, en iglesia de Saltillo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el mundo sabrá en unos 10 a 15 días si se logra un acuerdo nuclear con Irán, en medio de tensiones militares crecientes y amenazas cruzadas que elevan el riesgo de un conflicto en Oriente Medio.

¿Se viene la guerra?... Trump advierte que quedan ‘unos 10 días’ para que el mundo vea si se alcanza un acuerdo con Irán
Mendy López dirigirá a Saraperos en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Con Mendy López al frente, Saraperos define staff rumbo a la campaña 2026 de la LMB: ¿Quiénes lo integran?
true

La disrupción de la IA que estábamos esperando ha llegado
true

Trump está recaudando miles de millones de dólares en dinero público. Eso no es bueno