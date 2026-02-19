Sheinbaum visitará Saltillo para arrancar hospital regional de 260 camas

El delegado del IMSS en Coahuila, José Valeriano Ibáñez de la Rosa, confirmó la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Saltillo el próximo sábado, donde dará el banderazo de arranque y colocará la primera piedra del hospital regional de 260 camas que se construye en el Centro Metropolitano de la capital.

El funcionario detalló que el nosocomio es edificado por la Secretaría de la Defensa Nacional, instancia que realiza las preparaciones para el inicio formal de la obra este fin de semana.

Indicó que aún no se cuenta con la plantilla definitiva del personal médico que laborará en el hospital, aunque afirmó que se priorizará a profesionales coahuilenses para ocupar las plazas. Recordó que el estado cuenta con una sede formadora de médicos especialistas.

Este hospital atenderá a cerca de 936 mil derechohabientes y ofrecerá atención en 34 especialidades médicas.

Sobre las unidades de medicina familiar en Saltillo, señaló que la de Santa Bárbara presenta un avance del 75 por ciento, mientras que la de El Cortijo alcanza el 50 por ciento.

“Tenemos un convenio de reprogramación de fecha, no la tenemos todavía definitiva, pero seguimos trabajando en ellas. Se ve que la obra sigue avanzando”, declaró.

En cuanto a la contratación de personal, explicó que la bolsa de trabajo del IMSS para médicos permanece abierta de manera permanente. Añadió que para marzo se contempla un draft de alrededor de 250 médicos para todo el estado, entre especialistas en neurocirugía, cardiología y neurología, aunque precisó que la convocatoria abarca todas las especialidades. Señaló que la información se encuentra disponible en redes oficiales, el sindicato y las unidades médicas.

Respecto a las remodelaciones en la Clínica 2 del IMSS en Saltillo, informó que el servicio de urgencias ya opera con normalidad y que esta semana comenzará a funcionar el piso de hospitalización. También se trabaja en laboratorio, consulta de especialidades y residencias médicas.

Ante ello, hizo un llamado a los derechohabientes a cuidar las instalaciones, ya que a pocas horas de haber sido reabierto el servicio de urgencias, el área ya presentaba daños visibles.

“Es difícil ver, es triste ver que a 2 horas de haberlo puesto en marcha, la verdad es que ya estaba muy sucio, ya todos nos habían puesto los pies en la pared, la verdad es que el deterioro empezó increíblemente inmediatamente”, apuntó.