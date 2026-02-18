Sheinbaum eliminará pensiones millonarias de ex funcionarios federales; recibirán la mitad de lo que gana la presidenta como máximo

Durante su conferencia matutina, explicó que la iniciativa será elaborada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y que no afectará a trabajadores sindicalizados ni de base, como los de Petróleos Mexicanos o Comisión Federal de Electricidad con contratos colectivos, sino exclusivamente a altos mandos y personal de confianza .

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su administración presentará una reforma constitucional para eliminar las llamadas pensiones millonarias de exfuncionarios federales de confianza. La propuesta plantea que el monto máximo que puedan recibir sea equivalente a la mitad del salario del titular del Ejecutivo federal.

La mandataria subrayó que el cambio no sería retroactivo, es decir, aplicaría únicamente a futuras jubilaciones. La medida forma parte de la política de austeridad gubernamental y busca reducir privilegios en la administración pública.

LAS CIFRAS QUE IMPULSAN LA INICIATIVA

El gobierno federal expuso datos que evidencian diferencias significativas entre pensiones de altos funcionarios y las que reciben trabajadores comunes a través del Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En algunos casos, las pensiones superan hasta 35 veces los montos promedio nacionales.

Entre las instituciones señaladas destaca Luz y Fuerza del Centro, con miles de extrabajadores que reciben pensiones superiores incluso al salario presidencial. También se mencionan organismos financieros como Nacional Financiera, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y Banco Nacional de Comercio Exterior.

De acuerdo con la presidenta, resulta incompatible con un gobierno que promueve austeridad pagar montos elevados a exdirectivos que trabajaron pocos años en cargos de alto nivel. “No podemos seguir pagando un millón de pesos mensuales con recursos públicos”, afirmó.

PRINCIPALES DATOS DE PENSIONES DE ALTOS MANDOS

· Pensiones de hasta 140 veces el promedio nacional en algunos casos

· Miles de jubilados reciben montos superiores al salario presidencial

· Costos anuales que superan decenas de miles de millones de pesos

· Subsidios fiscales cubiertos con recursos públicos

QUÉ CAMBIARÍA CON LA REFORMA

La propuesta contempla modificar el artículo 127 constitucional, que regula las remuneraciones de los servidores públicos. De aprobarse en el Congreso, establecería un nuevo límite para futuras pensiones de funcionarios de confianza, vinculado directamente al salario presidencial.

Especialistas señalan que el debate legislativo será clave, ya que se trata de un tema que involucra derechos laborales, sostenibilidad financiera y percepción de equidad en el uso de recursos públicos.

La discusión también ocurre en un contexto donde el sistema de pensiones en México enfrenta retos estructurales, incluyendo envejecimiento poblacional y presión presupuestaria.

DATOS CURIOSOS SOBRE LAS PENSIONES EN MÉXICO

· Algunas pensiones de altos mandos superan el salario de funcionarios en activo

· Los sistemas de pensiones públicos combinan esquemas contributivos y subsidios

· México ha impulsado reformas pensionarias en varias ocasiones desde los años noventa

· El debate sobre privilegios en jubilaciones es recurrente en la política nacional

UN DEBATE SOBRE EQUIDAD Y AUSTERIDAD

La iniciativa para eliminar pensiones millonarias abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el uso de recursos públicos y la equidad dentro del servicio gubernamental. Mientras el gobierno defiende la medida como parte de la austeridad, el Congreso tendrá la última palabra sobre su viabilidad constitucional.

El resultado podría redefinir las condiciones de retiro para futuros altos funcionarios y marcar un precedente en la política salarial del sector público mexicano.