Aseguran mochila con más de dos kilos de cristal en autobús Saltillo–Acuña

MONCLOVA, COAH.- Un cargamento superior a los dos kilogramos de droga sintética conocida como cristal fue asegurado durante un operativo federal desplegado sobre la carretera federal 57, al sur de Monclova, luego de la inspección a un autobús de pasajeros que se dirigía hacia la frontera norte de Coahuila.

El aseguramiento se realizó durante la noche en el kilómetro 79, a la altura del entronque con Pirineos, donde agentes de la Fiscalía General de la República instalaron un punto de revisión como parte de acciones preventivas contra el trasiego de narcóticos por vías federales. En ese sitio fue marcado el alto a un autobús proveniente de Saltillo con destino a Ciudad Acuña.

La unidad, perteneciente a la línea Futura y con número económico 10155, fue sometida a una revisión preventiva minutos después de las 21:00 horas. Durante la inspección del compartimiento inferior de equipaje, los agentes localizaron una mochila abandonada entre las pertenencias transportadas en el maletero.

Al revisar su contenido, detectaron varios paquetes que contenían una sustancia granulada con características propias del cristal sintético, cuyo peso total superaba los dos kilogramos. La droga fue asegurada de inmediato e integrada como evidencia dentro de una carpeta de investigación federal por delitos contra la salud.

Tras el hallazgo, ninguno de los 35 pasajeros que viajaban en el autobús reconoció la propiedad de la mochila localizada durante la revisión. Debido a ello, todos los ocupantes fueron trasladados ante el Ministerio Público Federal para rendir su declaración y esclarecer la procedencia del narcótico.

De acuerdo con la información oficial, no se realizaron detenciones en el lugar, aunque la sustancia quedó bajo resguardo de la autoridad ministerial mientras continúan las investigaciones correspondientes. Durante el procedimiento se garantizó la seguridad tanto del conductor como de los pasajeros.

Como parte de las diligencias, también fueron revisadas las cámaras de videovigilancia del autobús; sin embargo, estas se encontraban apagadas al momento de la intervención, situación que quedó asentada dentro de la investigación.

(Con información de medios locales)