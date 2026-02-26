Aseguran mochila con más de dos kilos de cristal en autobús Saltillo–Acuña

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 26 febrero 2026
    Aseguran mochila con más de dos kilos de cristal en autobús Saltillo–Acuña
    Los 35 ocupantes del autobús fueron presentados ante el Ministerio Público Federal para rendir declaración tras el hallazgo del narcótico. REDES SOCIALES

Las cámaras de videovigilancia del autobús se encontraban apagadas al momento de la inspección, situación que fue integrada a la investigación federal

MONCLOVA, COAH.- Un cargamento superior a los dos kilogramos de droga sintética conocida como cristal fue asegurado durante un operativo federal desplegado sobre la carretera federal 57, al sur de Monclova, luego de la inspección a un autobús de pasajeros que se dirigía hacia la frontera norte de Coahuila.

El aseguramiento se realizó durante la noche en el kilómetro 79, a la altura del entronque con Pirineos, donde agentes de la Fiscalía General de la República instalaron un punto de revisión como parte de acciones preventivas contra el trasiego de narcóticos por vías federales. En ese sitio fue marcado el alto a un autobús proveniente de Saltillo con destino a Ciudad Acuña.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila solicita remesa de vacunas tras aplicar más de 95 mil dosis contra el sarampión

La unidad, perteneciente a la línea Futura y con número económico 10155, fue sometida a una revisión preventiva minutos después de las 21:00 horas. Durante la inspección del compartimiento inferior de equipaje, los agentes localizaron una mochila abandonada entre las pertenencias transportadas en el maletero.

Al revisar su contenido, detectaron varios paquetes que contenían una sustancia granulada con características propias del cristal sintético, cuyo peso total superaba los dos kilogramos. La droga fue asegurada de inmediato e integrada como evidencia dentro de una carpeta de investigación federal por delitos contra la salud.

Tras el hallazgo, ninguno de los 35 pasajeros que viajaban en el autobús reconoció la propiedad de la mochila localizada durante la revisión. Debido a ello, todos los ocupantes fueron trasladados ante el Ministerio Público Federal para rendir su declaración y esclarecer la procedencia del narcótico.

De acuerdo con la información oficial, no se realizaron detenciones en el lugar, aunque la sustancia quedó bajo resguardo de la autoridad ministerial mientras continúan las investigaciones correspondientes. Durante el procedimiento se garantizó la seguridad tanto del conductor como de los pasajeros.

Como parte de las diligencias, también fueron revisadas las cámaras de videovigilancia del autobús; sin embargo, estas se encontraban apagadas al momento de la intervención, situación que quedó asentada dentro de la investigación.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Drogas
Seguridad
operativos

Localizaciones


Monclova

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Reforma electoral: Falta poco

Falta poco
true

Sin pruebas de la muerte de ‘El Mencho’, crece la duda sobre la 4T
true

POLITICÓN: Monclova en la zozobra... hoy se define el futuro de AHMSA y las regiones Centro y Carbonífera
El joven fue asesinado la noche del 14 de febrero.

Matan a golpes a joven, en Saltillo
El Gobierno de Donald Trump eximirá de sanciones a las empresas que soliciten licencias para vender crudo venezolano a la isla.

Estados Unidos relaja el bloqueo y autoriza la venta de petróleo venezolano a Cuba
El defensivo profundo continuará formando parte de la secundaria de Saltillo.

Dinos de Saltillo confirma el regreso de Sergio Schiaffino para 2026
Un auto quemado junto a un negocio dañado, un día después de que el ejército mexicano matara a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, en Guadalajara, Jalisco.

¿Qué han logrado 60 años de guerra contra las drogas?
El presidente Donald Trump pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio de Washington.

En su discurso del Estado de la Unión, Trump presenta a los demócratas como villanos