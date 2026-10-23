Ataca pitbull a trabajador de 67 años y también muerde a una mujer en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Ataca pitbull a trabajador de 67 años y también muerde a una mujer en Monclova
    Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a un domicilio para atender a dos personas que sufrieron lesiones durante la agresión del animal. ARCHIVO

La emergencia ocurrió durante la tarde del jueves, cuando una mujer intervino para auxiliar al afectado y también sufrió heridas; ambos requirieron atención médica

MONCLOVA, COAH.- Un hombre de 67 años terminó hospitalizado luego de sufrir una lesión de consideración en el brazo derecho al ser atacado por un perro pitbull mientras realizaba labores de limpieza en una vivienda de Monclova. Una mujer también resultó herida al intentar detener al animal.

El incidente ocurrió la tarde del jueves en un domicilio ubicado en la calle 8, entre las calles 13 y 15, en la colonia Guerrero, donde Óscar Javier ¨N¨, vecino de la colonia Hipódromo, se encontraba trabajando en el patio.

Alumnos denuncian presiones y amenazas en elección de la FCA en Monclova

De acuerdo con los primeros reportes, el perro se abalanzó contra el hombre y lo mordió en el brazo derecho, provocándole heridas que requirieron atención médica.

Al percatarse de la agresión, la propietaria del animal intervino para intentar separarlo; sin embargo, durante el forcejeo también recibió varias mordeduras, por lo que fue necesario solicitar apoyo médico para ambos afectados.

La emergencia movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron al inmueble para valorar a los lesionados. Debido a las heridas que presentaba, la mujer fue trasladada a un hospital por sus familiares.

Por su parte, los socorristas brindaron los primeros auxilios al hombre antes de trasladarlo a la Clínica 86 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibiría atención médica especializada.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la evolución médica de los afectados ni sobre las medidas que se tomarían respecto al perro.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ataques
Perros
Seguridad

Localizaciones


Monclova

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La encuesta para Torreón

La encuesta para Torreón
El carruaje del cura sin cabeza: historias de terror y leyendas de Saltillo

El carruaje del cura sin cabeza: historias de terror y leyendas de Saltillo
true

Modalidad 40: ¿qué es lo que no se dice?
Testigos auxiliaron al afectado y ayudaron a mover la camioneta hacia una zona segura para evitar otro accidente.

Huye tras chocar por alcance en Saltillo; deja un lesioando
El Seguro Social busca sanear sus finanzas mediante ajustes en las modalidades de retiro.

Coahuila: Rechazan empresarios ‘decretazo’ contra pensiones en la Modalidad 40
El duelo ante Cañoneros FC estaba contemplado para transmitirse por Multimedios Canal 6.3 y YouTube, mediante Telediario Coahuila En Vivo.

Reprograman el partido de Saltillo Soccer contra Cañoneros FC
Foto de representación.

Francia confirma la primera infección humana por el virus Shamonda: qué es y cómo se transmite
La mujer caminaba con paso firme cerca del frente de la multitud, vestida con ropa llamativa, antes de que un chorro directo de agua a alta presión la arrojara al suelo.

Captan en video el impactante momento en que la policía italiana rocía con cañón de agua a una joven manifestante