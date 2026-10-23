Ataca pitbull a trabajador de 67 años y también muerde a una mujer en Monclova

El incidente ocurrió la tarde del jueves en un domicilio ubicado en la calle 8, entre las calles 13 y 15, en la colonia Guerrero, donde Óscar Javier ¨N¨, vecino de la colonia Hipódromo, se encontraba trabajando en el patio.

MONCLOVA, COAH.- Un hombre de 67 años terminó hospitalizado luego de sufrir una lesión de consideración en el brazo derecho al ser atacado por un perro pitbull mientras realizaba labores de limpieza en una vivienda de Monclova . Una mujer también resultó herida al intentar detener al animal.

De acuerdo con los primeros reportes, el perro se abalanzó contra el hombre y lo mordió en el brazo derecho, provocándole heridas que requirieron atención médica.

Al percatarse de la agresión, la propietaria del animal intervino para intentar separarlo; sin embargo, durante el forcejeo también recibió varias mordeduras, por lo que fue necesario solicitar apoyo médico para ambos afectados.

La emergencia movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron al inmueble para valorar a los lesionados. Debido a las heridas que presentaba, la mujer fue trasladada a un hospital por sus familiares.

Por su parte, los socorristas brindaron los primeros auxilios al hombre antes de trasladarlo a la Clínica 86 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibiría atención médica especializada.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la evolución médica de los afectados ni sobre las medidas que se tomarían respecto al perro.

(Con información de medios locales)