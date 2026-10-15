Atacan a barbero con cadena y machete por viejas rencillas en Monclova

La agresión ocurrió alrededor de las 17:30 horas de ayer, en el cruce de las calles 2 y 15, donde Axel Gerardo ¨N¨ fue sorprendido por sus presuntos agresores.

MONCLOVA, COAH.- A golpes, con una cadena de acero y hasta con un machete, tres hombres presuntamente atacaron a un barbero en su propio domicilio, en la colonia San Carlos, por problemas que habrían arrastrado desde que trabajaban juntos, en Monclova .

De acuerdo con los primeros señalamientos, los involucrados habrían sido antiguos compañeros de trabajo de la víctima, con quienes mantenía viejas rencillas. Entre los señalados fueron identificados Isaac Moreno, conocido como “El Grillo”, y su hermano Gilberto Moreno.

Durante el ataque, Axel recibió golpes con los puños y una cadena de acero, además de sufrir heridas provocadas con un machete. Los gritos y la situación registrada en el domicilio alertaron a los vecinos, quienes solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911.

El reporte movilizó a elementos de la Policía Municipal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido e iniciar las indagatorias.

Sin embargo, al llegar las autoridades, los presuntos responsables ya habían escapado. En el sitio quedó abandonado un machete que, según los primeros reportes, habría sido utilizado durante la agresión, por lo que podría aportar indicios a la investigación.

Paramédicos también acudieron para brindar atención prehospitalaria al lesionado, quien presentaba heridas en una pierna, la cabeza y el tórax, por lo que requirió valoración médica.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer la agresión y determinar las responsabilidades correspondientes. Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de los presuntos involucrados.