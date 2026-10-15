La segunda vida de Ronald McDonald: historias de terror y leyendas de Saltillo

En el bulevar Eulalio Gutiérrez, afuera de un taller, un muñeco de motociclista ocupa el centro de una banca de madera. Lleva barba, chaleco y guantes negros. Los brazos se extienden sobre el respaldo. Una cadena le rodea la cintura y lo sujeta a la banca. Las mangas dejaron de ser de rayas y ahora son amarillas. El hombre que pasa frente a él en camión recuerda cuando tenía el pelo rojo. Salía de trabajar en un cine con su amigo Pablo. Era tarde y se habían quedado sin dinero para el pasaje. Frente al McDonald’s cerrado, Pablo se acostó en la banca y apoyó la cabeza sobre la pierna de Ronald. Dijo que estaba cansado. El payaso le acarició el pelo y contestó: “Yo también”.

Su amigo, sin poder moverse, vio cómo el payaso lo sujetaba de la nuca y le hundía los dedos en los ojos. Después lo dejó sentado, con un brazo sobre el respaldo. Hasta le puso el zapato que se le había caído. Cuando intentó levantar a Pablo, las patas de la banca se despegaron del suelo. Ahora trabaja de jardinero. Durante años escuchó la historia en boca de otros y la leyó en internet. Cambiaban la ciudad y decían que los dos habían muerto. Él seguía tomando el camión cada mañana. En uno de esos recorridos reconoció al muñeco. Se quedó mirando las mangas amarillas hasta que el taller desapareció detrás de la ventana.

Desde entonces revisa la cadena antes de entrar a trabajar. Ha aprendido por dónde cruza el chaleco y en qué tabla descansan las manos. Cuando el camión se detiene, alcanza a mirarle los dedos. Algunos días el muñeco levanta la cabeza y lo sigue con la mirada hasta que el camión arranca. Una mañana de 2019 encontró el guante derecho sobre el asiento. En el respaldo quedaba la marca en el polvo donde antes había descansado la mano. El hombre se levantó para mirar por encima de los pasajeros. El motociclista dio dos golpecitos en el asiento, justo en el espacio libre a su lado. La cadena seguía puesta. El hombre permaneció de pie el resto del camino, aunque llevaba el lonche en una mano y había asientos vacíos. ¿En dónde se dice que ocurrió esta historia?

Originalmente esta historia viene Cuernavaca, Morelos, en el lejano 2004. Foros de internet y las noticias nacionales lo popularizaron. YouTube lo volvió viral en forma de creepypasta. Los testimonios que lo ubican en Saltillo, dicen que ocurrió en la sucursal sur, entonces ubicada en Periférico, frente a Soriana Lourdes. Otros relatos orales dicen que era la sucursal del norte. Al remover la estatua de Ronald, esta llegó al norte de la ciudad. Primera ubicación

Segunda ubicación