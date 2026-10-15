La segunda vida de Ronald McDonald: historias de terror y leyendas de Saltillo

La segunda vida de Ronald McDonald: historias de terror y leyendas de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

¿Qué ocurre cuando una leyenda que cambia de ciudad termina esperando en la misma banca de todos los días?

Saltillo
/
COMPARTIR

En el bulevar Eulalio Gutiérrez, afuera de un taller, un muñeco de motociclista ocupa el centro de una banca de madera. Lleva barba, chaleco y guantes negros. Los brazos se extienden sobre el respaldo. Una cadena le rodea la cintura y lo sujeta a la banca. Las mangas dejaron de ser de rayas y ahora son amarillas.

El hombre que pasa frente a él en camión recuerda cuando tenía el pelo rojo. Salía de trabajar en un cine con su amigo Pablo. Era tarde y se habían quedado sin dinero para el pasaje. Frente al McDonald’s cerrado, Pablo se acostó en la banca y apoyó la cabeza sobre la pierna de Ronald. Dijo que estaba cansado. El payaso le acarició el pelo y contestó: “Yo también”.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/el-piano-maldito-del-museo-de-las-aves-historias-de-terror-y-leyendas-de-saltillo-LF24034359

Su amigo, sin poder moverse, vio cómo el payaso lo sujetaba de la nuca y le hundía los dedos en los ojos. Después lo dejó sentado, con un brazo sobre el respaldo. Hasta le puso el zapato que se le había caído. Cuando intentó levantar a Pablo, las patas de la banca se despegaron del suelo.

Ahora trabaja de jardinero. Durante años escuchó la historia en boca de otros y la leyó en internet. Cambiaban la ciudad y decían que los dos habían muerto. Él seguía tomando el camión cada mañana. En uno de esos recorridos reconoció al muñeco. Se quedó mirando las mangas amarillas hasta que el taller desapareció detrás de la ventana.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/el-fantasma-de-landin-historias-de-terror-y-leyendas-de-saltillo-KF24033988

Desde entonces revisa la cadena antes de entrar a trabajar. Ha aprendido por dónde cruza el chaleco y en qué tabla descansan las manos. Cuando el camión se detiene, alcanza a mirarle los dedos. Algunos días el muñeco levanta la cabeza y lo sigue con la mirada hasta que el camión arranca.

Una mañana de 2019 encontró el guante derecho sobre el asiento. En el respaldo quedaba la marca en el polvo donde antes había descansado la mano. El hombre se levantó para mirar por encima de los pasajeros. El motociclista dio dos golpecitos en el asiento, justo en el espacio libre a su lado.

La cadena seguía puesta. El hombre permaneció de pie el resto del camino, aunque llevaba el lonche en una mano y había asientos vacíos.

¿En dónde se dice que ocurrió esta historia?
Originalmente esta historia viene Cuernavaca, Morelos, en el lejano 2004. Foros de internet y las noticias nacionales lo popularizaron. YouTube lo volvió viral en forma de creepypasta. Los testimonios que lo ubican en Saltillo, dicen que ocurrió en la sucursal sur, entonces ubicada en Periférico, frente a Soriana Lourdes. Otros relatos orales dicen que era la sucursal del norte. Al remover la estatua de Ronald, esta llegó al norte de la ciudad.

Primera ubicación

Segunda ubicación

¿Tienes una historia de terror propia?

Mándanos tu testimonio a través de las redes sociales de VANGUARDIA, envíanos un mensaje de voz o escríbenos por WhatsApp al 844 256 0929. También puedes contactarme en cgaytan@vanguardia.com.mx.

Cuéntanos qué pasó, exactamente en qué lugar ocurrió y, si tienes fotografías, videos, documentos o cualquier otra evidencia que ayude a reconstruir el relato, adelante. Estaremos publicando algunas de las historias en nuestro sitio web y en la edición impresa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Halloween
Leyendas
Personajes Saltillo
Localizaciones
Saltillo
Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las Dinoquesadillas son el producto estrella del negocio y uno de sus principales atractivos para los visitantes.

Coahuila: Dinoquesadillas buscan dejar huella en Rincón Colorado en 2027
Tulum se posicionó en el segundo lugar de toda América gracias a sus playas de arena blanca y su combinación única de historia, selva y mar Caribe.

El encanto de México enamora al mundo: seis de sus playas destacan entre las mejores de América
Google presentó su nueva pulsera de actividad avanzada, Google Fitbit Edge, un dispositivo que incorpora mediciones preventivas de salud basadas en IA y una batería con hasta siete días de autonomía.

Conoce Fitbit Edge de Google, una pulsera avanzada de salud con batería para una semana e IA
Los honorarios de un contador varían según el régimen fiscal, los ingresos y los trámites que necesite cada contribuyente.

SAT 2026: ¿Cuánto debes pagarle a un contador por tus impuestos?
Trabajadores de las 32 entidades de México pueden solicitar financiamiento para reparar, ampliar o mejorar su vivienda.

Infonavit tiene un crédito de hasta $169 mil para tu casa: revisa si cumples los requisitos
Trabajo. La película explorará los orígenes del mundo mágico en una producción que apuesta por los efectos visuales y la experiencia de la pantalla grande.

El regreso a ‘Narnia’: Netflix estrena el tráiler de la épica saga de Greta Gerwig
El Rey del Acordeón habría sufrido una fractura de hombro tras caerse, según reportes en redes sociales que preocupan a sus fans tras su reciente show en La México.

¿Qué le pasó a Ramón Ayala?... es hospitalizado de emergencia tras caerse
Joe Espada y varios integrantes de su staff dejan su puesto; se sabe que los Marineros de Seattle aparecen como una posible alternativa para el futuro del estratega.

Astros de Houston hacen limpia y comienzan con el mánager, Joe Espada y su cuerpo técnico