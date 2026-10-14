Donald Trump insiste en anexar a Canadá como el estado 51 de Estados Unidos

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    Donald Trump insiste en anexar a Canadá como el estado 51 de Estados Unidos
    Donald Trump, presidente de Estados Unidos. X

El expresidente reitera su polémica propuesta geopolítica y lanza un nuevo mensaje sobre el futuro de Groenlandia.

Donald Trump volvió a causar polémica al declarar que Canadá debería integrarse a Estados Unidos. Durante una reciente evento, el presidente estadounidense afirmó que el país vecino terminará convirtiéndose en el “estado número 51” de la nación de Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-anuncia-prospecciones-de-petroleo-gas-y-minerales-en-groenlandia-DD24141453

Canadá no fue el único objetivo en los comentarios de Trump, pues el presidente también habló sobre Groenlandia, sugiriendo que Estados Unidos tomará medidas respecto a este territorio estratégico en el Ártico con la frase “harán algo”.

TENSIONES COMERCIALES Y DISPUTAS TERRITORIALES

La propuesta de la integración económica responde a los constantes reclamos de Trump sobre el comercio bilateral. El líder estadounidense ha señalado de manera reiterada disputas relacionadas con aranceles, el control de fronteras y la balanza comercial entre ambos países.

El interés por Groenlandia no es una novedad en el discurso de Trump, pues desde su mandato anterior el político ha mostrado intención por extender la influencia de Estados Unidos sobre la isla autónoma debido a su ubicación clave para la seguridad nacional.

De acuerdo con el mismo Trump, el gobierno de Estados Unidos iniciará proyectos masivos de explotación de petróleo, gas y minerales en la isla.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/empiezan-los-republicanos-a-dar-por-perdida-la-camara-baja-de-cara-a-las-legislativas-HD24141204

RECHAZO DIPLOMÁTICO INTERNACIONAL

Las autoridades canadienses rechazaron de inmediato cualquier posibilidad de integración. Representantes del gobierno de Canadá reiteraron que la nación es un territorio soberano e independiente que defenderá sus límites territoriales y comerciales.

Groenlandia y Dinamarca mantienen una postura firme frente a las intervenciones de expansión. Las autoridades de ambas naciones han dejado en claro que la isla “no está a la venta” y que cualquier intento de anexión viola los acuerdos internacionales de defensa y soberanía.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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