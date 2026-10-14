Donald Trump insiste en anexar a Canadá como el estado 51 de Estados Unidos

Donald Trump volvió a causar polémica al declarar que Canadá debería integrarse a Estados Unidos. Durante una reciente evento, el presidente estadounidense afirmó que el país vecino terminará convirtiéndose en el “estado número 51” de la nación de Estados Unidos.

Canadá no fue el único objetivo en los comentarios de Trump, pues el presidente también habló sobre Groenlandia, sugiriendo que Estados Unidos tomará medidas respecto a este territorio estratégico en el Ártico con la frase “harán algo”.

TENSIONES COMERCIALES Y DISPUTAS TERRITORIALES

La propuesta de la integración económica responde a los constantes reclamos de Trump sobre el comercio bilateral. El líder estadounidense ha señalado de manera reiterada disputas relacionadas con aranceles, el control de fronteras y la balanza comercial entre ambos países.

El interés por Groenlandia no es una novedad en el discurso de Trump, pues desde su mandato anterior el político ha mostrado intención por extender la influencia de Estados Unidos sobre la isla autónoma debido a su ubicación clave para la seguridad nacional.

De acuerdo con el mismo Trump, el gobierno de Estados Unidos iniciará proyectos masivos de explotación de petróleo, gas y minerales en la isla.