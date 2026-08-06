Aumenta hasta 15% la generación de basura en Monclova durante las vacaciones

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    Aumenta hasta 15% la generación de basura en Monclova durante las vacaciones
    El aumento en la generación de residuos ha obligado a reforzar las rutas de recolección en distintos sectores de Monclova. LIDIET MEXICANO

MONCLOVA, COAH.- El periodo vacacional de verano ha traído consigo un incremento de entre el 10 y el 15 por ciento en la generación de basura en Monclova, lo que ha obligado a reforzar las labores de recolección en distintos sectores de la ciudad, informó el director de Servicios Primarios, Reginaldo Rodríguez.

El funcionario explicó que el aumento se presenta principalmente durante los fines de semana, así como en las fechas de quincena y fin de mes, cuando las familias realizan más actividades recreativas y elevan su consumo.

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Señaló que la diversificación de la economía local también ha influido en este comportamiento, ya que en los últimos meses han surgido más negocios familiares, especialmente dedicados a la venta de alimentos y bebidas, rubro que genera una importante cantidad de residuos.

Rodríguez indicó que diariamente se recolectan entre 10 y 15 toneladas adicionales de basura, cifra que se refleja tanto en el servicio domiciliario como en los contenedores instalados en diferentes puntos de la ciudad.

Precisó que el mayor incremento se registra en la recolección casa por casa, donde el personal ha detectado un mayor volumen de desechos en los hogares durante la temporada vacacional. De igual forma, la ruta comercial ha experimentado una mayor demanda, por lo que exhortó a los comerciantes a regularizar su servicio de recolección para garantizar una disposición adecuada de sus residuos.

El director de Servicios Primarios reconoció que este incremento ha obligado a modificar la operación de las unidades recolectoras, ya que en algunos sectores ahora es necesario realizar hasta tres recorridos diarios para cubrir la demanda, cuando anteriormente bastaban dos.

Añadió que esta situación representa un aumento en los costos de operación por consumo de combustible, mantenimiento y desgaste de los camiones recolectores; sin embargo, aseguró que las cuadrillas continúan trabajando de manera ininterrumpida.

”Seguimos atendiendo todos y cada uno de los puntos de la ciudad, de acuerdo con las indicaciones del alcalde Carlos Villarreal Pérez, para mantener una buena imagen urbana y ofrecer un servicio eficiente a la población”, concluyó.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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