Aumentan a 155 los casos de dengue en la Región Centro de Coahuila en lo que va del año
La Jurisdicción Sanitaria mantiene operativos de fumigación y abatización en cinco municipios, con supervisión permanente en escuelas y colonias de riesgo
MONCLOVA, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria 04 confirmó que, en lo que va del año, se han registrado 155 casos de dengue en la Región Centro de Coahuila. El jefe jurisdiccional, Faustino Aguilar Arocha, informó que entre los pacientes se encuentran 15 estudiantes y ocho docentes de diferentes instituciones educativas, aunque la mayoría de los contagios no se originaron dentro de los planteles.
De acuerdo con el funcionario, las escuelas han sido sometidas a varias jornadas de fumigación y sanitización para reducir riesgos, además de mantener vigilancia constante en zonas donde se han detectado brotes. Aguilar Arocha explicó que los grupos de edad más afectados van de los 8 a los 19 años, así como personas mayores de 50. Actualmente, 15 pacientes continúan bajo observación médica, mientras que el resto ha mostrado evolución favorable.
Las brigadas de salud reforzaron el cerco epidemiológico y las acciones de fumigación en Monclova, Frontera, Castaños, San Buenaventura y Nadadores, municipios que concentran el mayor número de casos. Según Aguilar Arocha, la coordinación con autoridades municipales ha permitido mantener un monitoreo constante en colonias y áreas con historial de criaderos del mosquito Aedes aegypti.
El jefe jurisdiccional reiteró el llamado a la población a buscar atención médica inmediata ante cualquier síntoma relacionado con el dengue y evitar la automedicación, debido a que puede complicar el diagnóstico. Destacó que cada fin de semana se actualizan las cifras en la plataforma epidemiológica, por lo que el número de casos podría variar conforme avancen las revisiones.
En paralelo, Aguilar Arocha señaló que la región no ha registrado nuevos contagios de Covid-19, lo que atribuyó a la cobertura de vacunación. Actualmente, la Jurisdicción Sanitaria mantiene activa la aplicación del biológico Moderna e impulsa esquemas de inmunización contra influenza y neumococo.
Las campañas de prevención continuarán durante noviembre con operativos conjuntos en escuelas y colonias. Las acciones incluyen abatización, nebulización y recorridos informativos para disminuir la presencia del mosquito transmisor. El sector salud insistió en la limpieza de patios, eliminación de objetos que acumulen agua y permitir el ingreso del personal cuando se realicen operativos de control.
