Aumentan a 155 los casos de dengue en la Región Centro de Coahuila en lo que va del año

MONCLOVA, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria 04 confirmó que, en lo que va del año, se han registrado 155 casos de dengue en la Región Centro de Coahuila. El jefe jurisdiccional, Faustino Aguilar Arocha, informó que entre los pacientes se encuentran 15 estudiantes y ocho docentes de diferentes instituciones educativas, aunque la mayoría de los contagios no se originaron dentro de los planteles.

De acuerdo con el funcionario, las escuelas han sido sometidas a varias jornadas de fumigación y sanitización para reducir riesgos, además de mantener vigilancia constante en zonas donde se han detectado brotes. Aguilar Arocha explicó que los grupos de edad más afectados van de los 8 a los 19 años, así como personas mayores de 50. Actualmente, 15 pacientes continúan bajo observación médica, mientras que el resto ha mostrado evolución favorable.

