Autoriza juzgado venta de maquinaria de AHMSA en Estados Unidos por 5 mdd

MONCLOVA, COAH.— El proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) avanzó hacia una nueva fase tras la autorización judicial para vender un lote de maquinaria y equipo industrial ubicado en Reynolds, Indiana, Estados Unidos, por un monto de 5 millones de dólares. La decisión, emitida el 19 de noviembre de 2025 por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, representa uno de los movimientos más significativos en la etapa de liquidación de la acerera.

El comprador, MagIron LLC, presentó una oferta que supera por más del doble el avalúo original, estimado en 2.24 millones de dólares por la firma Hilco Valuation Services. La propuesta incluye la adquisición del lote “tal como está, donde está”, además de asumir impuestos, costos operativos y adeudos relacionados con el inmueble donde permanece almacenada la maquinaria.

El síndico, Víctor Manuel Aguilera Gómez, explicó que el equipo —entre el que se encuentran molinos de bolas, mezcladores, hornos, bombas de vacío, discos de aglomeración y sistemas de manejo de materiales— ha permanecido sin uso durante años. Según informó, parte del lote presenta deterioro físico y costos de desmontaje que superan su valor, además de restricciones regulatorias que impiden su traslado fuera de Estados Unidos.

El inmueble donde se encuentra el equipo arrastra un adeudo de 1.05 millones de dólares en concepto de arrendamiento. Ese monto será absorbido por MagIron LLC al concretarse la transacción, lo que elimina un pasivo adicional para el concurso mercantil.

Durante el proceso, un representante de Caterpillar Crédito y Progres Rail Leasing manifestó su oposición a la venta. Sin embargo, la jueza Ruth Haggi Huerta García determinó que la objeción no cumplía los requisitos legales para frenar la operación, al no representar el porcentaje previsto por la Ley de Concursos Mercantiles para detener una enajenación de esta naturaleza.

El juzgado concluyó que la propuesta presentada por el síndico cumple con los criterios de transparencia, protección a los acreedores y maximización de recursos para la masa concursal. Además, consideró justificada la venta directa en lugar de una subasta, al haberse verificado la descripción del lote, el procedimiento de venta y la conveniencia económica para el proceso.

El acuerdo también recuerda que AHMSA mantiene pendiente la transferencia de 12 millones 542 mil 560 pesos a la masa concursal de Minera del Norte, obligación que deberá cumplirse cuando existan recursos líquidos disponibles. Asimismo, el tribunal integró sentencias laborales que ordenan pagos a diversos trabajadores, las cuales deberán ser consideradas dentro de la prelación de créditos laborales establecida en la ley.

La jueza ordenó al síndico informar, en un plazo de tres días después de concluir la venta, el destino de los recursos, los gastos realizados y cualquier detalle relevante. La operación se suma a la reciente autorización para vender el 50 por ciento de las acciones que AHMSA mantenía en el Ferrocarril Coahuila-Durango, por 2.8 millones de dólares.

Con estas resoluciones, la acerera avanza hacia una etapa clave donde la recuperación y distribución de activos será determinante para enfrentar compromisos financieros, laborales y comerciales acumulados durante la quiebra.

(Con información de medios locales)