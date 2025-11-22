Obreros de AHMSA iniciarán marcha a Saltillo por estancamiento de quiebra

MONCLOVA, COAH.– Trabajadores adheridos al Grupo de Defensa Laboral de AHMSA A.C. anunciaron una marcha a pie hacia Saltillo como medida de presión, ante lo que consideran un año perdido en el proceso de quiebra de la siderúrgica, situación que mantiene en incertidumbre económica a más de seis mil familias de la Región Centro.

La movilización iniciará este lunes a las 09:00 horas desde Castaños, en el punto conocido como Monkey, donde convocaron a compañeros y familias para acompañar la salida.

La decisión fue tomada durante la reunión semanal del colectivo, donde concluyeron que el procedimiento judicial avanza con lentitud y bajo sospechas de intereses económicos, que a su juicio, prolongan la crisis. Según los trabajadores, los avances obtenidos hasta ahora son mínimos, lo que alimenta el malestar social y la percepción de que actores externos buscan beneficios particulares mientras los afectados continúan sin soluciones.

El presidente de la organización, Julián Torres Ávalos, señaló que la mayoría de los participantes serán pensionados y adultos mayores, ya que miles de extrabajadores jóvenes han migrado a Estados Unidos en busca de empleo ante la parálisis industrial. Recordó que existen alrededor de seis mil trabajadores sindicalizados, aunque diversas enfermedades y la edad de muchos obreros reducen la capacidad de movilización.

La marcha, dijo Torres Ávalos, no pretende grandes contingentes, sino visibilizar el abandono que aseguran han sufrido por parte de dependencias federales responsables del sector económico. La duración del recorrido será variable y dependerá del estado físico de los marchantes, quienes avanzarán a paso lento durante una o dos semanas.

Al llegar a Saltillo, los obreros prevén instalar un plantón frente al Palacio de Gobierno estatal para definir nuevas acciones si no reciben atención inmediata. Paralelamente, durante el fin de semana se instalará un centro de acopio en la Plaza Principal de Monclova para reunir víveres, agua y medicamentos que permitan sostener el trayecto.

Los inconformes acusaron que, pese a la declaratoria de quiebra, continúan las ventas de activos esenciales para la empresa, lo que —según dijeron— reduce su valor y beneficia a unos cuantos. También señalaron que, mientras algunos directivos siguen recibiendo sueldos, miles de familias sobreviven en el abandono.

Torres Ávalos afirmó que la exigencia principal es lograr que autoridades estatales y federales aceleren los pagos pendientes y definan una solución que brinde estabilidad a los más de nueve mil extrabajadores que continúan a la espera de justicia laboral. La marcha, advirtió, se realizará aun si autoridades federales visitan la región durante los próximos días.

(Con información de medios locales)