Auxilian a expolicía tras intentar quitarse la vida en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La intervención de familiares y vecinos permitió poner a salvo a un hombre de 53 años, expolicía municipal, quien intentó quitarse la vida al interior de su vivienda, ubicada en la colonia Hipódromo, en Monclova.

El afectado fue identificado como Juan Pablo ¨N¨, quien presuntamente atravesaba por una situación familiar complicada y, luego de sostener una discusión con su esposa, se dirigió al patio del domicilio, donde intentó ahorcarse.

Los hechos ocurrieron durante la noche del lunes 2 de noviembre, en una vivienda localizada sobre la calle 16 Bis, en el cruce con Camino 11. Al percatarse de lo sucedido, su esposa comenzó a pedir ayuda, lo que alertó a vecinos que se acercaron para auxiliarlo.