Auxilian a expolicía tras intentar quitarse la vida en Monclova

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    Auxilian a expolicía tras intentar quitarse la vida en Monclova
    Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al expolicía al Hospital Amparo Pape. LIDIET MEXICANO

El hombre fue localizado por su esposa en el patio de su vivienda, en la colonia Hipódromo; paramédicos lo llevaron al Hospital Amparo Pape de Benavides

MONCLOVA, COAH.- La intervención de familiares y vecinos permitió poner a salvo a un hombre de 53 años, expolicía municipal, quien intentó quitarse la vida al interior de su vivienda, ubicada en la colonia Hipódromo, en Monclova.

El afectado fue identificado como Juan Pablo ¨N¨, quien presuntamente atravesaba por una situación familiar complicada y, luego de sostener una discusión con su esposa, se dirigió al patio del domicilio, donde intentó ahorcarse.

Los hechos ocurrieron durante la noche del lunes 2 de noviembre, en una vivienda localizada sobre la calle 16 Bis, en el cruce con Camino 11. Al percatarse de lo sucedido, su esposa comenzó a pedir ayuda, lo que alertó a vecinos que se acercaron para auxiliarlo.

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Tras lograr intervenir, solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, así como elementos de la Policía Municipal y agentes de la Agencia de Investigación Criminal.

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria al hombre, quien presentaba dificultades para respirar, y posteriormente lo trasladaron al Hospital Amparo Pape de Benavides para recibir atención médica.

Las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron las diligencias correspondientes en el domicilio. Hasta el momento, no se ha dado a conocer una actualización oficial sobre el estado de salud del expolicía.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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