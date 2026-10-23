Auxilian vecinos a hombre que intentó quitarse la vida en Monclova

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    Auxilian vecinos a hombre que intentó quitarse la vida en Monclova
    Familiares del afectado acudieron al lugar para acompañarlo durante el traslado a un hospital de Monclova. ESPECIAL

El hombre presuntamente había consumido bebidas alcohólicas antes del incidente; paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención prehospitalaria y lo llevaron a un hospital

MONCLOVA, COAH.- La intervención de vecinos evitó que un hombre de 52 años perdiera la vida la noche del jueves, luego de que intentara ahorcarse en el exterior de su vivienda, ubicada en la colonia Independencia, en Monclova.

El incidente se registró en un domicilio de la calle Mártires de Chicago, en el cruce con Aide Santamaría, donde habitantes del sector se percataron de la situación y se acercaron para auxiliar al hombre, identificado como Miguel Ángel Arroyo García.

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De acuerdo con los primeros reportes, el hombre presuntamente había consumido bebidas alcohólicas desde horas antes. Al descubrir lo ocurrido, los vecinos solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911 y actuaron para ponerlo a salvo antes de la llegada de los cuerpos de auxilio.

Minutos después, elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar. Los socorristas encontraron al hombre con signos vitales y le proporcionaron atención prehospitalaria para estabilizarlo.

Posteriormente, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, acompañado por sus familiares, quienes acudieron al domicilio tras conocer lo sucedido.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias personales que habrían antecedido al incidente.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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