Avanza ‘Prendamos Monclova’ con más obras de infraestructura

Con una inversión superior a los 16 millones de pesos, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal continúa impulsando importantes acciones de infraestructura y servicios básicos dentro del Plan de Inversión “Prendamos Monclova”, un programa que busca mejorar la calidad de vida de las familias y fortalecer el desarrollo urbano de la ciudad. Respaldado por el Gobierno del Estado, el plan ha permitido avanzar en la modernización de vialidades, rehabilitación de redes hidráulicas y obras de pavimentación, con el objetivo de construir un municipio más ordenado, funcional y con mejores condiciones para todos los monclovenses. TE PUEDE INTERESAR: UTRCC impulsa estilos de vida saludables con el Warm Up 2025 Durante la presente semana, el alcalde encabezó una intensa agenda de trabajo que incluyó entregas, arranques y supervisiones de obras en distintos sectores, reafirmando el compromiso de la administración municipal de mantener un ritmo constante de desarrollo.

Entre las obras más destacadas se encuentran: Reposición de la red de agua en la Calle 9, de la Colonia 21 de Marzo; obra de agua y drenaje en la Calle Viesca, de la Colonia Oscar Flores Tapia; entrega de pavimentación en el Callejón del Álamo, de la Colonia 5 de Abril; recarpeteo en la Calle Lucio Blanco, de la Colonia Miravalle; embanquetado del camellón central en la Colonia Petrolera; y rehabilitación de la Rotonda Plaza Guadalupe 1, también conocida como la Rotonda de los Ingleses.

De igual forma, se llevó a cabo la supervisión de obras en proceso que beneficiarán directamente a familias de varios sectores de la ciudad, entre ellas: pavimentación y redes de servicios en la Calle 38, de la Colonia 21 de Marzo; red de agua potable en la Calle Brasil, Colonia Guadalupe; red de agua potable en la Calle Sao Paulo, Colonia Guadalupe; red de drenaje sanitario en la Calle Juan Ruiz de Alarcón, Colonia Canadá; y recarpeteo en la Calle Arturo Méndez. El alcalde Carlos Villarreal destacó que el avance de estas obras refleja el trabajo conjunto entre el Estado y el Municipio, así como la visión de un gobierno que responde con hechos a las necesidades de la población. TE PUEDE INTERESAR: Ciudad Frontera bailará por la vida en apoyo a mujeres con cáncer de mama “Gracias a la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, seguimos cumpliendo con hechos, mejorando los servicios básicos y la infraestructura que las familias merecen. Con nuestro gran Plan de Inversión Prendamos Monclova seguimos construyendo juntos un mejor futuro para todas y todos”, expresó el edil. Villarreal señaló que el programa Prendamos Monclova no solo se enfoca en infraestructura física, sino también en crear condiciones que fortalezcan la movilidad, la seguridad y la imagen urbana, impulsando el desarrollo económico local.