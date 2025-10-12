Avanza ‘Prendamos Monclova’ con más obras de infraestructura

Monclova
/ 12 octubre 2025
    Avanza ‘Prendamos Monclova’ con más obras de infraestructura
    Durante la semana, el Ayuntamiento realizó entregas, arranques y supervisiones de obras en distintos sectores de la ciudad, reafirmando su compromiso con el desarrollo urbano FOTO: CORTESÍA

El alcalde Carlos Villarreal supervisa acciones por más de 16 millones de pesos

Con una inversión superior a los 16 millones de pesos, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal continúa impulsando importantes acciones de infraestructura y servicios básicos dentro del Plan de Inversión “Prendamos Monclova”, un programa que busca mejorar la calidad de vida de las familias y fortalecer el desarrollo urbano de la ciudad.

Respaldado por el Gobierno del Estado, el plan ha permitido avanzar en la modernización de vialidades, rehabilitación de redes hidráulicas y obras de pavimentación, con el objetivo de construir un municipio más ordenado, funcional y con mejores condiciones para todos los monclovenses.

TE PUEDE INTERESAR: UTRCC impulsa estilos de vida saludables con el Warm Up 2025

Durante la presente semana, el alcalde encabezó una intensa agenda de trabajo que incluyó entregas, arranques y supervisiones de obras en distintos sectores, reafirmando el compromiso de la administración municipal de mantener un ritmo constante de desarrollo.

$!Carlos Villarreal destacó que el progreso de estas obras es resultado del trabajo coordinado entre el Estado y el Municipio.
Carlos Villarreal destacó que el progreso de estas obras es resultado del trabajo coordinado entre el Estado y el Municipio. FOTO: CORTESÍA

Entre las obras más destacadas se encuentran: Reposición de la red de agua en la Calle 9, de la Colonia 21 de Marzo; obra de agua y drenaje en la Calle Viesca, de la Colonia Oscar Flores Tapia; entrega de pavimentación en el Callejón del Álamo, de la Colonia 5 de Abril; recarpeteo en la Calle Lucio Blanco, de la Colonia Miravalle; embanquetado del camellón central en la Colonia Petrolera; y rehabilitación de la Rotonda Plaza Guadalupe 1, también conocida como la Rotonda de los Ingleses.

De igual forma, se llevó a cabo la supervisión de obras en proceso que beneficiarán directamente a familias de varios sectores de la ciudad, entre ellas: pavimentación y redes de servicios en la Calle 38, de la Colonia 21 de Marzo; red de agua potable en la Calle Brasil, Colonia Guadalupe; red de agua potable en la Calle Sao Paulo, Colonia Guadalupe; red de drenaje sanitario en la Calle Juan Ruiz de Alarcón, Colonia Canadá; y recarpeteo en la Calle Arturo Méndez.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que el avance de estas obras refleja el trabajo conjunto entre el Estado y el Municipio, así como la visión de un gobierno que responde con hechos a las necesidades de la población.

TE PUEDE INTERESAR: Ciudad Frontera bailará por la vida en apoyo a mujeres con cáncer de mama

“Gracias a la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, seguimos cumpliendo con hechos, mejorando los servicios básicos y la infraestructura que las familias merecen. Con nuestro gran Plan de Inversión Prendamos Monclova seguimos construyendo juntos un mejor futuro para todas y todos”, expresó el edil.

Villarreal señaló que el programa Prendamos Monclova no solo se enfoca en infraestructura física, sino también en crear condiciones que fortalezcan la movilidad, la seguridad y la imagen urbana, impulsando el desarrollo económico local.

Temas


obras públicas

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Habitantes de Saltillo expresaron desconocer la supuesta mutación del virus y mostraron dudas sobre la seguridad de las nuevas vacunas que aplicará la Secretaría de Salud.

Saltillo: dudan saltillenses de volver a vacunarse contra el Covid-19 ante mutación
El fallo judicial frena temporalmente la entrega de carbón a las termoeléctricas de Nava, Coahuila.

Coahuila: Poder Judicial ordena suspender contrato millonario de carbón con CFE
La más reciente capacitación se realizó en el Rabbit Spk, ubicado al norte de la ciudad.

Saltillo impulsa programa ‘Fiesta Segura’; van 200 colaboradores capacitados

La señora Yolanda, de 68 años y residente del Callejón de Miraflores, ha sido víctima de señalamientos falsos en redes sociales que la vinculan con desapariciones de menores en la zona.

Saltillo: mujer de 68 años es acosada de manera anónima en redes sociales
Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna, alertó que las recientes reformas laborales no diferencian entre pequeñas y grandes empresas.

Coparmex Laguna advierte que reformas laborales ponen en riesgo a 8 de cada 10 empresas
Se trabaja en un tramo que comprende 610 metros lineales de tuberías, que serán repuestas.

Avanza obra hidráulica en la colonia Occidental de Frontera

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
García Harfuch: Buena racha

García Harfuch: Buena racha