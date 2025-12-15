POLITICÓN: Mientras la 4T protege a Pedro Haces, los nexos de ‘El Limones’ alcanzan a Shamir Fernández en Coahuila

I. EPISODIO II

La semana que inicia registrará el siguiente episodio en el proceso que se le sigue a Víctor Manuel Hernández, tesorero de la administración de Múzquiz en los tiempos de Tania Flores Guerra. Quienes conocen los detalles del proceso nos dicen que este martes podría comparecer ante el juez de control que está atendiendo su caso y quien decidirá si se le vincula o no a proceso. Desde ahora se puede apostar, doble contra sencillo, que la Fiscalía Anticorrupción, que funge aquí como parte acusadora, obtendrá la vinculación, lo cual implicará la apertura del caso a juicio y, en consecuencia, la discusión de la medida cautelar a la cual se someterá en adelante al exfuncionario.

II. POSIBILIDAD

Hernández se encuentra hoy sujeto a una medida de arraigo domiciliario, que incluye portar un brazalete de monitoreo electrónico, pero nada obliga a que esa medida sea la que prevalezca durante el juicio que se le seguirá. Para decirlo más claro: al concluir la audiencia de esta semana el extesorero muzquense podría no regresar a su casa, sino ser conducido a una celda. Habrá que estar atentos al desarrollo de los acontecimientos.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Captura de ‘El Limones’ desnuda complicidades y verdadero combate al crimen

III. MIGRACIÓN

¿Ya notó cómo ha crecido la oferta de vuelos que conectan ciudades mexicanas con las ciudades españolas de Madrid y Barcelona? Para poner un ejemplo: Aeroméxico, la principal línea aérea mexicana, ha anunciado que para el año próximo operará 40 vuelos a la semana entre México y España, cuando en 2022 ese número era la mitad. ¿Por qué está ocurriendo esto? Los enterados afirman que se trata de un “éxodo silencioso” que están protagonizando las familias mexicanas con mayor poder adquisitivo, quienes se están yendo del país porque no comulgan con las políticas implantadas desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder.

IV. FUGA DE CAPITALES

Nada más en 2025, según cálculos de especialistas en el tema, más de 35 mil mexicanos han obtenido permiso para residir legalmente en España y Portugal. El asunto es que no se trata simplemente de que, quienes pueden, se estén yendo de México, sino de que se están llevando su dinero con ellos, pues para obtener el permiso de residir allá han debido realizar una inversión mínima de 500 mil euros en inmuebles, o comprobar ingresos superiores a 42 mil euros mensuales. Una sangría que tendrá efectos acá.

V. UNA POR OTRA

“Piensa mal y acertarás”, dice la voz popular. Y los malpensados dicen que lo de la prohibición total de los vapeadores en México bien podría ser una “compensación” que el gobierno de Claudia Sheinbaum –aunque ella no lo haya aprobado necesariamente– le estaría entregando a los grupos del crimen organizado que, sin duda alguna, van a quedarse con las ganancias de un mercado cuyo valor se calcula en más de 26 mil millones de pesos. ¿Y por qué tendrían que “compensar” a los delincuentes? Pues porque con el cierre de la frontera a la migración ilegal se les ha caído el que ha sido, largamente, su mejor negocio: el tráfico de personas.

VI. GUARDEN EL TUIT

La hipótesis suena plausible, pues nadie tiene dudas de que los vapeadores seguirán llegando al país, se seguirán vendiendo y miles –acaso millones– de personas los seguirán comprando. Claro que la cuatroté ya tiene la coartada perfecta para justificarse cuando los datos duros prueben lo señalado: va a culpar a los gobiernos estatales, a los que la semana pasada ya les echó la bolita diciendo que serán los responsables de vigilar el respeto a la norma recién aprobada.

TE PUEDE INTERESAR: Prohibición a vapeadores entrega 5 millones de dispositivos por mes al crimen: activistas

VII. ¿CIERRAN FILAS?

Y en el terreno de la seguridad andando, todo indica que el Gobierno Federal ya decidió proteger a su dirigente sindical favorito, el legislador Pedro Haces, respaldando su coartada de que “El Limones”, acusado de formar parte de una organización criminal que operaba en Coahuila y Durango, al mismo tiempo que formaba parte de la dirigencia duranguense de la CATEM, “no forma parte de esa organización”. Y es que eso –o algo muy parecido y que, en todo caso, se entendió así– dijo ayer, durante la conferencia de prensa del gabinete de seguridad, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.

VIII. ACUMULA PROCESOS

Pese a todo, parece claro que la intención solamente sería evitar que las repercusiones del escándalo lleguen hasta Pedro Haces, pues en contra de “El Limones” continúan acumulándose acusaciones, entre ellas una por extorsión agravada, que investiga la Fiscalía General de Coahuila, y por la cual ya habría obtenido una orden de aprehensión en contra del defenestrado “líder sindical”, del que hoy todo mundo se deslinda.

TE PUEDE INTERESAR: Descarta García Harfuch vínculos de la CATEM con extorsiones tras detención de ‘El Limones’

IX. REPERCUSIONES

Y justo este proceso penal abierto en Coahuila obliga a preguntar sobre los nexos que “El Limones” estableció con políticos comarcanos y si a ellos sí podrían alcanzarlos las consecuencias de la persecución contra el operador duranguense. Y es que, de acuerdo con los enterados, uno de los perfiles “cercanos” al dirigente criminal es el excandidato morenista a la alcaldía de Torreón, Shamir Fernández. Aunque no hay señalamientos formales, su nombre estaría entre los que se mencionan en los corrillos, y no pocos se preguntan si esta cercanía podría derivar en alguna línea de investigación. Por ahora, todo queda en el aire... pero el humo no sale sin fuego.